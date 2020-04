2020年04月08日 11時08分 ソフトウェア

「Firefox 75」正式版リリース、アドレスバーが便利に進化



ウェブブラウザ「Firefox 75」の正式版が公開されました。アドレスバーがより使いやすく変更されたほか、Windows版のパフォーマンス向上や、画像の遅延読み込み機能が組み込まれるなどのアップデートが行われています。



Firefox 75.0, See All New Features, Updates and Fixes

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/75.0/releasenotes/



Latest Firefox updates address bar, making search easier than ever - The Mozilla Blog

https://blog.mozilla.org/blog/2020/04/07/latest-firefox-updates-address-bar-making-search-easier-than-ever/



◆アドレスバーのアップデート

アドレスバーをクリックすることで、よく利用するサイトが表示されるようになりました。同じサイトを何個も開いてしまわないように、既に別のタブで開いているサイトを開こうとするとそのタブが表示されます。





アドレスバー自体も少し大きくなりました。サジェスト機能も、「次の単語」がよりフォーカスされるようになって読みやすくなっています。





◆証明書

Mozillaが認識しているすべての信頼できる認証局の証明書がローカルにキャッシュされるようになります。これにより、設定を間違えているウェブサーバーとHTTPS通信できる可能性が向上しています。



◆Linux版

Linux版Firefoxのアドレスバーの挙動が他プラットフォームと同じように統一されたほか、Flatpakを利用して簡単にインストールすることが可能になりました。



◆パフォーマンス向上

Windows版にて、Direct Compositionが利用されるようになり、パフォーマンスが改善されています。Direct Componentを利用することで、今後Intel製のGPUを搭載したPC向けに画像処理を高速化するWebRenderを実装することが可能になるとのこと。





・開発者向けの変更点

◆画像の遅延読み込み機能

<img>要素のloading属性に「lazy」値を設定することで、画像がビューポートの範囲に入るまでロードされなくなります。



◆その他のアップデート

CSSにmin、max、clampの関数が実装されました。minとmaxは既にChromeやSafariでも実装されており、Firefoxに実装されたことで主要ブラウザすべてで利用できるようになりました。



JavaScriptではclassにpublic static fieldsが実装されたほか、言語識別子を扱いやすくするために標準ビルトインオブジェクトにIntl.Localeが追加されました。



また、Firefox 75には数多くのセキュリティバグフィックスが含まれています。