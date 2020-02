2020年02月12日 12時10分 ソフトウェア

「Firefox 73」正式版リリース、視認性を向上させるオプションの機能向上など



ウェブブラウザ「Firefox 73」の正式版が公開されました。全てのサイトのズームを一律で設定できる機能が導入されたり、コントラストを高めて視認性を改善するモードをオンにした場合に背景と文字の両方を認識しやすくするなど、アクセシビリティに関するアップデートが含まれています。



Firefox 73.0, See All New Features, Updates and Fixes

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/73.0/releasenotes/



◆一括でズームを設定できる機能が搭載

これまでも、サイトごとにズームレベルを設定することが出来ていましたが、ほとんどのウェブサイトをズームしたいというユーザーは新しいサイトへと移動するたびにズームの設定を行う必要がありました。Firefox 73からは設定の「言語と外観」にある項目を使うことで全てのサイトのズームを一括で調整することが可能になりました。この項目では文字のみのサイズ変更も可能となっています。





◆ハイコントラストモードで背景が無効化

Windowsには色の違いをよりはっきりと表示して見やすくする「ハイコントラストモード」という設定があり、そのモードを利用中の場合は、Firefoxも視認性が高まるようにウェブサイトの表示を変更しています。従来、このハイコントラストモードにおいて背景画像は非表示にされていましたが、Firefox 73からは文字と背景の間に背景色のプレートを配置することで、文字を読みやすくしたまま背景画像も表示できるようになりました。



◆その他

再生速度を変更して音声を再生している場合のクオリティを改善したほか、テキストのエンコードを明示していないサイトのエンコード判定が改善されています。



また、Firefox 73では数多くのセキュリティフィックスも含まれています。