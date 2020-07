2020年07月29日 10時35分 ソフトウェア

「Firefox 79」正式版リリース、新たな論理代入演算子が導入されたほか、noopenerの設定が標準になりセキュリティが向上



ウェブブラウザ「Firefox 79」の正式版が公開されました。ページの表示速度を向上させるWebRenderのサポート範囲が拡大したほか、新たなウィンドウでリンクを開いた際に「rel="noopener"」の動作が標準となり、セキュリティが向上しています。



Firefox 79.0, See All New Features, Updates and Fixes

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/79.0/releasenotes/



Firefox 79: The safe return of shared memory, new tooling, and platform updates - Mozilla Hacks - the Web developer blog

https://hacks.mozilla.org/2020/07/firefox-79/



◆AMD製のグラフィックカードを搭載したPCでWebRenderが有効に

WebRenderはGPUを利用してウェブページのレンダリングを支援する機能で、Firefox 67で導入されて以降、徐々に対応範囲が広がっていますが、Firefox 79ではAMD製のグラフィックカードを搭載しているバッテリー駆動のWindows 10 PCに対応しました。現時点での対応状況は公式wikiにまとまっています。



◆開発者向けの変更点

・非同期コードのコールスタックがトレース可能に





・レスポンスコードが400番台・500番台だった場合にコンソールでエラーが表示されるように





・JavaScriptのエラーがコンソールだけでなくデバッガーでも表示されるように

コードの関連部分がハイライト表示されるほか、カーソルをのせるとエラーの詳細な内容が表示されるとのこと。





・インスペクタにおけるSCSSおよびCSS-in-JSのコード表示の信頼性が向上

・全てのユーザーのコンテキストメニューにアクセシビリティインスペクターが追加





・レスポンシブデザインモードでタッチシミュレーションを有効化した際、マウスでタッチやスワイプイベントを発生させることが可能に

・aタグやareaタグでtarget="_blank"の設定が行われている場合、rel="noopener"を指定した時と同じ動作をするように

開いたページのJavaScriptが元のページを操作できなくなっており、セキュリティが向上しています。



・Promise.any()のサポートが追加

・論理代入演算子「??=」「&&=」「||=」をサポート



◆バグ修正

スクリーンリーダー使用時にクラッシュすることがあった問題や、SVGの「title」および「desc」要素がスクリーンリーダーからアクセスできなかった問題などが修正されています。



また、Firefox 79には数多くのセキュリティフィックスも含まれています。