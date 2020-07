Twitterが新型コロナ関連の誤情報を拡散するドナルド・トランプ・ジュニアのアカウント機能を一時制限

Twitterがトランプ大統領の長男で実業家のドナルド・トランプ・ジュニア氏のアカウントに対して、一時的にツイートが投稿できないように制限をかけました。



Twitter suspends Donald Trump Jr. for posting COVID misinformation | Ars Technica

https://arstechnica.com/tech-policy/2020/07/donald-trump-jr-and-breitbart-get-twitter-timeouts-over-covid-video/



トランプ・ジュニア氏が新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の治療に抗マラリア薬・ヒドロキシクロロキンが効果的であると語る医師のムービーをリツイートしたことが、COVID-19の誤報拡散防止に関するTwitterルールに違反するとして、約12時間にわたりトランプ・ジュニア氏のTwitterアカウントの機能が一時的に制限されることとなりました。なお、トランプ・ジュニア氏がリツイートしたムービーを投稿したのはBreitbartというニュースメディアで、同メディアの公式Twitterアカウントも一時制限されていました。



BREAKING: @Twitter & @jack have suspended @DonaldJTrumpJr for posting a viral video of medical doctors talking about Hydroxychloroquine. Big Tech is the biggest threat to free expression in America today & they're continuing to engage in open election interference - full stop. pic.twitter.com/7dJbauq43O



問題となったBreitbartの投稿したムービーの中では、医師が「ヒドロキシクロロキンがCOVID-19の治療に有効である」「マスクを着用する必要がない」などの、科学的な根拠がない主張を繰り返しています。このムービーは特にFacebook上で人気を博しており、投稿されてから6時間で1400万回以上再生されたことが明らかになっています。ムービーはTwitterのほかにFacebookおよびYouTube上にも投稿されており、3つのプラットフォームがそれぞれ「ポリシーに違反する」として同ムービーを削除しています。そのため、問題となったムービーはBreitbartのウェブサイト上でのみ再生可能です。





ヒドロキシクロロキンといえば、2020年5月18日にトランプ大統領が1週間半にわたって毎日服用していたと明かしたことでも知られる薬です。当初はCOVID-19の潜在的な治療薬として期待されていたヒドロキシクロロキンですが、2020年5月には世界保健機関(WHO)がヒドロキシクロロキンの臨床試験を一時停止することを発表し、2020年6月にはアメリカ食品医薬品局(FDA)がCOVID-19治療薬としてヒドロキシクロロキンを使用する緊急時使用許可を取り消しました。



なお、トランプ大統領は2020年7月7日に「非常に尊敬されているHenry Ford Health Systemが、大規模なサンプリングに基づき、ヒドロキシクロロキンが特定の病気の患者の死亡率を非常に大幅に削減したと報告しました。しかし、民主党派閥はこの事実を政治的な理由で軽蔑しています。これは恥ずべきことです」とツイートし、ヒドロキシクロロキンがCOVID-19の治療薬として効果的であると主張しています。トランプ大統領はこれまでにも度々ヒドロキシクロロキンがCOVID-19の治療薬として有効だとする情報をリツイートしており、実際にTwitter上から削除されたヒドロキシクロロキン関連のツイートをリツイートしたこともありますが、Twitterアカウントの機能を一時的に制限されたことはありません。



The highly respected Henry Ford Health System just reported, based on a large sampling, that HYDROXYCHLOROQUINE cut the death rate in certain sick patients very significantly. The Dems disparaged it for political reasons (me!). Disgraceful. Act now @US_FDA @TuckerCarlson @FoxNews