2021年02月24日 06時28分 ソフトウェア

「Firefox 86」正式版リリース、ムービーの複窓視聴が大幅に簡単・便利になるピクチャーインピクチャー機能やプライバシー保護機能がアップデートされる



ウェブブラウザ「Firefox 86」の正式版が公開されました。ピクチャーインピクチャー機能がアップデートされて複数のムービーを同時に視聴しやすくなったほか、新たなプライバシー保護機能が追加されています。



Firefox 86.0, See All New Features, Updates and Fixes

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/86.0/releasenotes/



Latest Firefox release includes Multiple Picture-in-Picture and Total Cookie Protection - The Mozilla Blog

https://blog.mozilla.org/blog/2021/02/23/latest-firefox-release-includes-multiple-picture-in-picture-and-total-cookie-protection/



◆ピクチャーインピクチャーで複数のムービーを同時視聴可能に

ピクチャーインピクチャーはYouTubeなどで再生中の動画をポップアップすることで、ムービーを視聴しながら同時に別の作業を行いやすくする機能です。Firefox 86からは同時に複数のムービーに対してピクチャーインピクチャー機能を利用することが可能になりました。複数のムービーを新しいピクチャーインピクチャー機能で視聴するとどんな感じになるのかは、Firefoxの公式が作成したムービーを見ると分かりやすくなっています。



Firefox Multiple Picture-in-Picture - YouTube





◆プライバシーを守る「Total Cookie Protection」が導入

すべてのCookieを各ウェブサイトごとに分離した環境に保存することで、サイト間でのユーザー追跡を防止する仕組み「Total Cookie Protection」が導入されました。なお、この設定を有効にするには「オプション」の「ブラウザープライバシー」を「厳格」モードにする必要があるとのこと。





◆印刷機能がアップデート

デザインがより洗練され、PCのプリンター設定との統合が改善されています。





◆細かなアップデート

・リーダーモードがローカルのHTMLページでも動作するように

・リーダービューのリンクの色のコントラストが向上

・スクリーンリーダーの細かなバグを修正

・Linux版およびAndroid版にてスタック衝突攻撃を軽減する機能を追加

・WebRTCのDTLS1.0のサポートが廃止



◆開発者向けのアップデート

・CSSのimage-set()関数をサポート

・無効なmarginやpaddingのプロパティが設定されている時の警告が追加





・デベロッパーツールに現在のページで出ているエラーの数が表示されるように





・CSSにて「:autofill」疑似クラスをサポート

・AVIF形式の画像をサポート



また、Firefox 86には数多くのセキュリティフィックスも含まれています。