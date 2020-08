2020年08月26日 11時26分 ソフトウェア

「Firefox 80」正式版リリース、同時にAndroid版Firefoxが大幅アップデート



ウェブブラウザ「Firefox 80」の正式版が公開されました。スクリーンリーダーなどさまざまな機能が強化されたほか、デスクトップ版が「Firefox Quantum」として刷新されたように、今度はAndroid版が「Firefox Daylight」としてアップデートされ、強化されたトラッキング保護や新たなUI、アドオンの推奨システムなどが搭載されています。



◆Firefox Daylightがリリース

Android版Firefoxが「Firefox Daylight」として大きくアップデートされました。ダークモードやピクチャーインピクチャー機能をはじめ、デスクトップ版でのみ利用可能だった要素も多数追加されています。なお、Android版FirefoxはGoogle Playからダウンロード可能です。



Firefox 80の変更点は以下の通り。



◆モーション設定の見直し

モーションの軽減設定をオンにしている場合にタブのローディングなどのアニメーションが再生されないようになりました。モーションの軽減設定は、Windowsの場合は「設定」→「簡単操作」→「ディスプレイ」→「Windowsにアニメーションを表示する」で行うことが可能です。





◆スクリーンリーダーがより利用しやすく進化

スクリーンリーダーは視覚障害を持つ人がPCを使えるようにするための画面読み上げソフトです。Firefox 80ではツリー構造のメニューの読み上げが改善されたり、SVGのラベルと説明が正しくアクセス可能になったりしたほか、JAWSの利用中にFirefoxが頻繁にクラッシュする問題も修正されています。また、開発者ツールにおいてもスクリーンリーダーがアクセス可能な範囲が広がったとのこと。



◆FirefoxをシステムのデフォルトPDFビューワーとして設定可能に



◆開発者向けの変更点

・コンソールに「:block」「:unblock」コマンドが追加され、ネットワークリクエストをブロックしたり解除したりできるように

・インスペクタから要素にクラス名を追加する際、既存のクラス名がオートコンプリートされるように変更





・デバッガの「例外で停止」での停止時にスタックトレースが確認可能に





・ネットワークモニターでサーバーからの返答が遅かったリクエストにカメのマークが表示されるように





・ECMAScript2021の「export * as namespace」記法をサポート

・iframeのFeature-Policyヘッダにfullscreenがあればallowfullscreen要素が無くてもフルスクリーンで表示できるように変更



・Media Session APIで「seekto」「skipad」の2つのアクションを新たにサポート



また、Firefox 80には数多くのセキュリティフィックスも含まれています。