2020年09月23日 11時59分 ソフトウェア

「Firefox 81」正式版リリース、Firefoxを最小化していても音楽や動画をコントロール可能に



ウェブブラウザ「Firefox 81」の正式版が公開されました。Firefoxを見ていない場合でもキーボードやヘッドセットのメディアコントロールキーを利用して音楽や動画の再生をコントロール可能になったほか、新たなテーマが追加されたり、PDFへの書き込みが容易になったりするなどのアップデートが行われています。



Firefox 81.0, See All New Features, Updates and Fixes

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/81.0/releasenotes/



◆メディアコントロールキーをサポート

キーボードやヘッドセットについている再生ボタンや停止ボタンを利用して、Firefoxで再生中の音楽や動画をコントロールできるようになるとのこと。別のタブを開いている時はもちろん、Firefoxをバックグラウンドにしている時や、PCをロックしている時でもこの機能を利用して音楽・動画をコントロールできます。



◆新たなテーマ「Aplenglow」をリリース

「デフォルトテーマ」「ダークテーマ」「ライトテーマ」に加えて、外観をカラフルに変更する「Alpenglow」テーマがリリースされています。





なお、テーマはメニューの「アドオン」から「テーマ」を開くと変更可能です。





◆AcroFormに対応し、PDFへの書き込みが容易に

PDFに書き込み用のフィールドやチェックボックスが設定されている場合に、Firefox上で入力を行うことが可能になるとのこと。同時に、PDFビューワーの見た目もアップデートされています。





◆「xml」「svg」「webp」ファイルを直接開くことが可能に

「xml」「svg」「webp」の3つの形式のファイルがダウンロード後、直接Firefoxで閲覧できるようになりました。



◆開発者向けの変更点

・iframe要素のsandbox属性にallow-downloadsを設定可能に

・iframe要素からmozallowfullscreen属性が削除

代わりに、「allow="fullscreen"」を設定することで全画面化を許可することができます。



・CSSの疑似要素「::-moz-focus-outer」が削除

・Content-Dispositionヘッダーの処理を改善

スペースを含む引用符で囲まれていないファイル名がContent-Dispositionヘッダーに設定されている場合に適切な処理を行うように変更されています。



・WorkerおよびSharedWorkerのセキュリティ強化

MIMEタイプが不適切な場合にエラーが発生するようになりました。



また、Firefox 81には数多くのセキュリティフィックスも含まれています。