2020年01月08日 06時20分 ソフトウェア

「Firefox 72」正式版リリース、迷惑な通知要求ポップアップをブロックするほか、プライバシー機能がさらに向上



ウェブブラウザ「Firefox 72」の正式版が公開されました。サイトを訪れた際にいきなり表示される「通知の許可」を求めるポップアップが自動でブロックされるようになったほか、ピクチャーインピクチャーがMac版とLinux版でも利用可能になるなどの変更が行われています。



Firefox 72.0, See All New Features, Updates and Fixes

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/72.0/releasenotes/



Say goodbye to annoying notification requests (unless you want them) | The Firefox Frontier

https://blog.mozilla.org/firefox/block-notification-requests/



How to block fingerprinting with Firefox | The Firefox Frontier

https://blog.mozilla.org/firefox/how-to-block-fingerprinting-with-firefox/



◆通知要求ポップアップがブロックされるように

ウェブサイトを表示した際に、サイトによってはいきなり通知の許可を要求される場合があります。Firefoxの公式ブログによると、こうした要求の99%は却下されているとのことで、Firefox 72からは自動的にブロックされるようになりました。ブロックされたポップアップにはアドレスバーに表示される吹き出しアイコンをクリックすることでアクセス可能となっています。





◆標準設定でフィンガープリントをブロックするように

フィンガープリントはデバイス情報などを元に個人を特定する技術で、Cookieを削除したり、シークレットモードにしたりしていても個人を追跡できるという特徴があります。Firefox 69でトラッキング防止機能が導入され、コンテンツブロッキング設定を「厳格」モードにすることでフィンガープリントを利用したトラッキングをブロックしていましたが、Firefox 72からは厳格モードにしなくても標準でブロックが行われるようになります。



◆ピクチャーインピクチャーがMac版とLinux版にも登場

再生中のムービーを小窓にポップアウトさせて視聴できる機能である「ピクチャーインピクチャー」が、Firefox 72からはWindows版だけでなくMac版およびLinux版でも利用できるようになります。





また、Firefox 72には数多くのセキュリティフィックスも含まれています。