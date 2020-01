偽の「いいね！」が大量生産される裏側を暴く調査結果が公開中

・関連記事

Facebookが半年で32億人分ものニセアカウントを削除したと報告 - GIGAZINE



トランプ大統領のTwitterアカウントのフォロワーの約半数は偽アカウント - GIGAZINE



Twitterアカウントを乗っ取った悪質な広告が出回る、乗っ取られた本人は気づかないその仕組みとは? - GIGAZINE



「偽SNSアカウント」で信用させてターゲットの情報を盗み出すサイバー攻撃「NEWSCASTER」とは? - GIGAZINE



Twitterで35万件規模もの謎の偽アカウントのネットワークが見つかる - GIGAZINE

2020年01月08日 06時00分00秒 in ネットサービス, 動画, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.