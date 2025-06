Googleが広告以外の収益を生み出せるGoogle Ad Managerツール「Offerwall」をリリース、効果はどれくらいあるのか？

GoogleがGoogle Ad Managerの新機能として「 Offerwall(オファーウォール) 」をリリースしました。Offerwallを用いるとウェブサイトに「有料プランの案内」などをオーバーレイ表示することが可能で、収益手段を確保できるとアピールされています。 Monetization options that prioritize audience choice https://blog.google/products/ads-commerce/offerwall-gives-publishers-more-options-audiences-more-control/ Googleは検索結果ページの上部に各ページの内容をAIで要約した「AIによる概要」を表示しています。この「AIによる概要」は2025年4月時点で 月間15億人が利用している のですが、ウェブサイトの管理者からは「AIによる概要」の登場によって ウェブサイトへの訪問数が激減した という報告が上がっており、各種ウェブサイトの運営が 危機に陥って います。そんな中、Googleは広告以外の収益を確保できる手段としてOfferwallをリリースしました。 Offerwallを用いると、ウェブサイト上に各種機能を持った画面をオーバーレイ表示できます。以下の例では「ウェブサイトの有料プランの案内」を表示しています。

2025年06月27日 13時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

