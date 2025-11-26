2025年11月26日 09時00分 ネットサービス

Google検索のAIモードについに広告が表示される、広告はページ下部に表示され「スポンサー」ラベル付き



Google検索のAIモードに広告が追加されたことが明らかになりました。ただし、Googleはあくまで一部のユーザー向けに実施しているテストであると主張しています。



Google begins showing ads in AI Mode (AI answers)

https://www.bleepingcomputer.com/news/artificial-intelligence/google-begins-showing-ads-in-ai-mode-ai-answers/



Google Ads begin surfacing inside AI Mode as tests expand

https://searchengineland.com/google-ads-inside-ai-mode-tests-expand-464979



Google AI Mode is still testing showing ads in search results

https://9to5google.com/2025/11/21/google-showing-ads-ai-mode/



独立系SEOコンサルタントのブロディー・クラーク氏が、Google検索のAIモードに広告が表示されていることを報告しています。



The time has come. Google is now showing ads within AI Mode for the first time ever.



Similar to the ads that I had originally spotted showing within AI overviews earlier this year, the placement is at the bottom of the response.



And as you can see, the ad results are labelled… pic.twitter.com/JZa7g8rS2N — Brodie Clark (@brodieseo) November 21, 2025



Google検索のAIモードは、Google検索の検索結果ページの左端に配置されています。従来のベーシックな検索結果である「すべて」よりも左に配置されており、GoogleがAIモードを前面に押し出していることがよくわかります。AIモードは誰でも無料でアクセスできるGoogleのAI検索エンジンです。





Google Oneユーザーは、AIモードを使用して検索クエリに回答するためにGemini 3 Proなどの高度なAIモデルを利用することができます。Googleはこれまでユーザー体験を魅力的にするために、AIモードでの広告表示を避けてきました。



そんなAIモードに、ついに広告が表示されるようになっています。以下がAIモードの回答結果で、AIによる回答の下に広告が表示されているのがわかります。なお、広告には「Sponsored(スポンサー)」というラベルが貼られているのがわかるはずです。





Googleは9to5Googleに対して「AIモードの広告は、AIによる概要に掲載されるようになった広告と並び、Googleが5月に発表したテストの一環です。一部のユーザーには広告が表示される可能性がありますが、Googleは現時点ではスポンサー広告の配信に関するAIモードの新たなアップデートはないとユーザーに保証しています」と述べ、AIモードの広告はあくまで一部のユーザーに表示されるものであり、一般ユーザーに正式にリリースされているものではないと説明しています。



なお、Googleはこのテストを経て、「AIによる概要」への広告掲載を正式実装しています。



