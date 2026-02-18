2026年02月18日 10時49分 AI

GoogleがAI検索でリンクをより目立つように表示すると発表



AIを活用したGoogle検索で、ソースにマウスオーバーするとリンクがポップアップ表示されるようになることが分かりました。





New on Search: In AI Overviews and AI Mode, groups of links will automatically appear in a pop-up as you hover over them on desktop, so you can jump right into a website to learn more. And we’ll show more descriptive and prominent link icons within the response across both… pic.twitter.com/VUTtHUCwgG — Robby Stein (@rmstein) February 17, 2026



新しいポップアップ表示は以下の通り。AIが出力した情報のソースにマウスオーバーすると、リンクがポップアップ表示され、各リンク先の記事の説明と画像も表示されます。





この機能は、Google検索結果の一番上に概要を表示する「AIによる概要」および対話式でAIに検索させる「AIモード」の両方で導入される予定です。



Google検索のAI機能は便利ですが、ユーザーが情報源のリンクをクリックしなくなるため、ウェブサイトのトラフィックが減少して収益低下につながっているとの指摘があります。



そのため、Google検索のAI機能に情報を掲載されないよう選択できる体制を整えようとしている国もあります。



Google検索の製品担当ヴァイスプレジデントであるロビー・スタイン氏によると、新しいポップアップ表示は「ウェブサイトに直接アクセスして詳細情報を確認できる」という点が特徴とのこと。これにより、リンクのクリック率が増加することが見込まれています。



スタイン氏は「私たちのテストでは、この新しいUIがより魅力的になり、ウェブ上の優れたコンテンツに簡単にアクセスできることがわかりました」と伝えました。

