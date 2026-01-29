2026年01月29日 16時15分 ネットサービス

Google検索の「AIによる概要」やAIモードからのオプトアウト方法をGoogleが検討中



イギリスの競争市場庁(CMA)が、Google検索にまつわるAI機能の要件についてGoogleと協議を開始したと発表しました。



CMA proposes package of measures to improve Google search services in UK - GOV.UK

https://www.gov.uk/government/news/cma-proposes-package-of-measures-to-improve-google-search-services-in-uk





Our approach to website controls for Search AI features

https://blog.google/products-and-platforms/products/search/search-ai-features-controls/



Google Exploring Ways To Allow Sites To Opt Out Of Search AI Features

https://www.seroundtable.com/google-opt-out-of-search-ai-features-40831.html



Googleで検索を行うと、検索結果冒頭に「AIによる概要」として、AIが複数サイトから収集・編集した情報が表示されます。



Googleの「AIによる概要」がGemini 2.0にアップデート、より難しいタスクに取り組めるように - GIGAZINE





また、Googleには検索インデックス内の情報に基づいてAIが回答を生成する「AIモード」も搭載されています。



Googleが検索ページで「AIモード」ボタンをテスト中 - GIGAZINE





これらの機能は、ユーザーにとっては利便性が高い一方で、ウェブサイトへのトラフィック減少の原因となっていることが指摘されています。



Google検索からニュースサイトへのトラフィックが激減し「AIによる概要」の導入でさらなる危機が訪れるとの指摘 - GIGAZINE





2025年10月に、CMAはGoogleを「戦略的市場地位にある検索サービス」に指定しました。指定により、CMAは公正な取引やオープンな選択、透明性の観点から、Googleに対して適切な目的に応じたルールや義務措置を導入することができます。



CMAは、Google検索がイギリスで行われる一般的な検索用途の90％以上で利用されているほか、20万社以上の企業が年間100億ポンド(約2兆1200億円)以上を検索広告に投じていることから、競争作用が適切に働くことが重要だと指摘。4つの行動要件についての協議を始めたとのこと。



・パブリッシャーの管理

Googleの「AIによる概要」におけるコンテンツの使用方法について、パブリッシャーに多くの選択肢と透明性を提供すること。具体的には、「AIによる概要」などのAI機能や、Google検索以外のAIモデルのトレーニング対象から、パブリッシャーがコンテンツを除外できるようにすること。GoogleにはパブリッシャーのコンテンツがAIの結果に適切に反映されるように、実用的措置を講じることが求められます。



・公正なランキング

Google検索結果のランク付けが企業にとって公平かつ透明であることを保証し、問題提起と調査のための効果的なプロセスを確立すること。GoogleはCMAおよびユーザーに対して、「AIによる概要」やAIモードを含む、検索結果のランキングが公正であることを実証することが求められます。



・選択画面

Android端末のデフォルト選択画面の法的義務化と、Chromeへの選択画面の導入により、ユーザーが使用する検索サービスを容易に切り替えられるようにすること。



・データ可搬性

個人や企業がGoogle検索のデータを活用しやすくすること。



CMAのチーフエグゼクティブであるサラ・カーデル氏は「イギリスのデジタル市場競争制度に基づく初の行為要件について協議を開始する節目の日となりました。的を絞った適切な措置により、イギリス企業と消費者はGoogleの検索サービスとの関わり方について、より多くの選択肢と制御権を得られると同時に、イギリスのテック業界や経済全体におけるイノベーションの機会を拡大することができます。また、コンテンツパブリッシャー、特に報道機関に対して、Googleの『AIによる概要』でのコンテンツ利用に関してより公平な条件を提供することになります」と述べました。



Googleは、CMAとの協議により「ウェブサイト所有者やコンテンツパブリッシャーにさらなる選択肢を提供しつつ、ユーザーが可能な限り有益で革新的な検索体験を継続して得られる道筋を見いだせると確信しています」と述べています。

