2025年07月25日 13時00分

検索結果に「AIによる概要」が表示されるとユーザーはリンクをあまりクリックしなくなることが調査で明らかに



非営利団体・ピュー研究所の調査により、Google検索を利用しているユーザーは、検索結果に「AIによる概要」が表示された場合、「AIによる概要」がない場合と比べて、ページ内のリンクをクリックする割合が低いことが明らかになりました。



Do people click on links in Google AI summaries? | Pew Research Center

https://www.pewresearch.org/short-reads/2025/07/22/google-users-are-less-likely-to-click-on-links-when-an-ai-summary-appears-in-the-results/



Google AI Overviews are killing the web: Pew study • The Register

https://www.theregister.com/2025/07/22/google_ai_overviews_suppress_search/



「AIによる概要」は、2024年5月にGoogleが導入した、検索結果の最上部にAIがまとめた情報を表示する仕組みで、2024年8月からは日本語にも対応しています。



GoogleのAIが検索結果をわかりやすく概説してくれる「AIによる概要」がついに日本語をサポート - GIGAZINE





この「AIによる概要」が導入されてから、ウェブサイトへ流入するトラフィックが激減していることが指摘されています。



Google検索に「AIによる概要」が表示されるようになったせいでウェブサイトのトラフィックが急減したとの報道 - GIGAZINE





ピュー研究所は、アメリカの成人900人を対象に集計したデータを分析しました。対象者らは2025年3月にGoogle検索を少なくとも1度は行っていて、検索回数の合計は6万8879回。そのうち58%で「AIによる概要」が表示されたとのこと。



そして、検索結果に「AIによる概要」が表示された場合、「AIによる概要」がなかった場合と比べて、他のウェブサイトへのリンクをクリックする率が低いことがわかりました。以下は調査結果を示したグラフです。





具体的には、「AIによる概要」が表示されなかったユーザーは、検索結果が表示されたときにページのリンクをクリックする割合が15%でしたが、「AIによる概要」が表示されたユーザーがリンクをクリックする割合は8%と、ほぼ半分でした。なお、「AIによる概要」内に他ページへの参照リンクが含まれることがありますが、クリックされたのは1%でした。



このほか、「AIによる概要」がなかった場合、検索を終えてブラウザを閉じる割合は16%でしたが、「AIによる概要」があると26%に増え、「AIによる概要」に満足してブラウジングを終えた人が一定数いることがうかがえます。





また、検索を続けた人は「AIによる概要」なしが35%、「AIによる概要」ありが32%でした。このほか、Googleから他サイトに移った人は「AIによる概要」なしだと33%、「AIによる概要」ありだと34%でした。



このことから、ピュー研究所は「『AIによる概要』があるかないかにかかわらず、全体のほぼ3分の2は『Googleで検索を続ける』か『検索結果をクリックせずにGoogleを離脱する』かのいずれかだった」とまとめています。



なお、「AIによる概要」で引用されている割合が高いサイトは「Wikipedia」「Reddit」「YouTube」で、調査対象となった「AIによる概要」の15%を占めました。通常のGoogleの検索結果でも、この3つのサイトはソースの17%を占めています。ただ、「AIによる概要」ではWikipediaへのリンクが多く、通常の検索ではYouTubeへのリンクが多い傾向があったとのこと。「AIによる概要」のソースが1つという事例は1%と少なく、88%は3つ以上のソースを使用していました。



ちなみに、「AIによる概要」は検索に使用する単語の数が増えると出やすくなる傾向があり、単語1つや2つで検索したときの出現率は8%ですが、10語以上に増やすと53%も出現したそうです。