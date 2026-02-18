2026年02月18日 10時35分 ハードウェア

Appleはスマートグラス・AIペンダント・カメラ内蔵AirPodsと3種類のAIウェアラブルデバイスの発売を目指している



AppleがAIを搭載した3種類のウェアラブルデバイスの開発を加速させていると報じられています。これにはスマートグラス、ペンダント型のデバイス、そしてカメラを搭載したAirPodsが含まれており、いずれもデジタルアシスタントであるSiriが中心的な役割を果たす予定です。



Apple関連の情報に詳しいBloombergのマーク・ガーマン記者によれば、これらのAIウェアラブルデバイスはiPhoneと連携し、内蔵されたカメラシステムが提供する視覚的なコンテキストを利用して、Siriがユーザーの周囲の状況に基づいたアクションを実行できるようになるとのこと。





スマートグラスはN50というコードネームで開発が進められており、2026年12月にも生産を開始し、2027年の発売を目指しています。



N50は、高解像度のカメラ、スピーカー、マイク、そしてAI機能専用のレンズを搭載し、MetaやSnapの製品と直接競合することになります。記事作成時点のプロトタイプにディスプレイは搭載されていませんが、電話、音楽再生、周囲の状況に基づいた情報の提供(食事の材料の特定やランドマークを基準とした道案内、リマインダーの通知など)が可能になります。



Appleはフレームを自社で開発しており、高級感を出すためにアクリル素材などの高品質な材料を使用しているとのこと。初期の試作機はiPhoneと有線接続されていましたが、最新バージョンではすべてのコンポーネントがフレームに内蔵されているとガーマン記者は伝えています。



将来的にAppleはよりリッチな視覚情報を提供できるARディスプレイを搭載したスマートグラスの開発も目指していますが、その実現にはまだ数年かかると予測されています。



ペンダント型のデバイスはAirTagほどのサイズで、衣服に留めたりネックレスとして着用したりすることができ、iPhoneの目や耳として機能するとのこと。このデバイスはプロジェクターやディスプレイは持たず、処理の多くをiPhoneに依存します。



AirPodsについてはカメラが搭載され、2025年に導入されたライブ翻訳などの機能を拡張するAI機能が備わる予定です。



ペンダントとAirPodsは、スマートグラスよりもシンプルで安価な製品として位置づけられており、早ければ2026年内にも発売される可能性があるとガーマン記者は報じました。



新しいウェアラブルデバイスの開発に伴い、Siriもチャットボットのようなインターフェースを備えたiOS 27向けの新しいバージョンが開発されています。ただし、GeminiをベースとしたSiriの開発は遅れており、iOS 26.4以降に分散してリリースされると言われています。



Appleのティム・クックCEOは、AIによって可能になる新しい製品カテゴリに取り組んでいることを示唆しており、このニュースを受けてAppleの株価は一時263ドル(約3万9500円)まで上昇しました。なお、ガーマン記者はAppleがウェアラブル以外にも、ロボットアーム付きのスマートディスプレイや家庭用セキュリティセンサーなど、家庭向けのAIデバイスの開発も進めていると報じています。