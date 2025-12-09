AI

「GoogleがGeminiに広告を導入する予定」と報道されるもGoogleが否定


GoogleのAI「Gemini」に広告が導入されるという報道を、Googleが否定しました。Googleはこの報道について「匿名の情報源による不正確な主張に基づいている」と指摘しています。

Google Denies Report It Plans to Bring Ads to AI Chatbot Gemini
https://www.pymnts.com/artificial-intelligence-2/2025/google-denies-report-it-plans-to-bring-ads-to-ai-chatbot-gemini

2025年12月9日、AdWeekというメディアが有料記事で「やり取りに詳しい広告代理店のバイヤーによると、Googleは広告主に対し、Geminiに広告を出す計画を伝えた」と報じました。

EXCLUSIVE: Google Tells Advertisers It’ll Bring Ads to Gemini in 2026
https://www.adweek.com/media/google-gemini-ads-2026/


ところが、直後にGoogleのグローバル広告担当バイスプレジデントであるダン・テイラー氏が反応し、「このストーリーは、事実に基づかない匿名の情報源による不正確な主張に基づいています。Geminiアプリには広告が表示されておらず、現在これを変更する予定もありません」と反論しました。


なお、Googleは2025年5月に「AIチャットボットとの会話の中に広告を掲載し始めている」と報じられています。この「AIチャットボット」が何を指しているのかは明かされていませんでした。

GoogleがAIチャットボットとの会話にAdSense広告を表示開始、2024年にAI検索アプリのiAskやLinerなどのスタートアップ企業で広告をテスト済み - GIGAZINE


後日、Googleは検索結果における「AIによる概要」に広告を表示することを検討していると発表。

GoogleはAI生成の新しい検索ページにもやはり広告を表示する予定 - GIGAZINE


その後11月、Google検索のAIモードに試験的に広告が追加されたことが明らかになりました

Google検索のAIモードについに広告が表示される、広告はページ下部に表示され「スポンサー」ラベル付き - GIGAZINE


このように、GoogleはAI製品に広告を導入する兆候を見せていますが、AdWeekが指摘するようなGeminiへの広告導入は行われないようです。

