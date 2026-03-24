Appleは2026年夏までにAppleマップの検索結果に広告を掲載する計画
Appleが間もなくAppleマップに広告を導入する予定だと、Bloombergのマーク・ガーマン記者が報じました。これにより、検索結果の上位などに広告が表示される可能性があります。
Apple to Introduce Search Ads in Maps as Services Revenue Grows - Bloomberg
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-23/apple-is-set-to-add-search-advertising-to-maps-in-services-push
Apple could put ads in Maps as soon as this summer | The Verge
https://www.theverge.com/tech/899053/apple-maps-advertising-rumor
Apple will reportedly start stuffing ads into the Maps app
https://www.engadget.com/apps/apple-will-reportedly-start-stuffing-ads-into-the-maps-app-182311634.html
ガーマン記者によると、2026年夏までに、モバイル版とウェブ版のAppleマップに広告が掲載されるとのこと。早ければ2026年3月中に詳細が発表されるそうです。
マップ内の広告はApp Storeにおける検索広告に近い仕組みになるとみられていて、検索結果の上位に広告が優先的に表示されるものと考えられます。
この仕組みはGoogleマップに似ており、検索クエリに対して企業が広告枠を入札できるようになることで、Appleは収益の増加を狙うことができます
こうした取り組みにより、Appleマップを手がけるサービス部門の収益がさらに増加するものと見られています。同部門は2025年に1000億ドル(約15兆8500億円)を超える収益を上げたと予測されていて、この額は年間収益の約25％を占めるとされています。
なお、AppleはApp Storeで広告を増加させる取り組みも始めています。2026年からはさらに多くの広告を導入する予定で、検索結果の最上部に加えて、検索結果全体にわたって追加の広告が導入されます。
App Storeでアプリを検索する際に表示される広告が2026年から増加する見込み - GIGAZINE
・関連記事
Appleが純正のマップアプリに広告を導入することを検討中 - GIGAZINE
App Storeでアプリを検索する際に表示される広告が2026年から増加する見込み - GIGAZINE
Appleの地図アプリ「マップ」が進化、詳細な地形や建物の大きさが把握できるように - GIGAZINE
Apple純正マップ「Appleマップ」のウェブ版が登場 - GIGAZINE
Googleがデジタル市場法に基づき旅行比較サイトを強調した結果ホテルや航空会社の直接予約が30％減少していると主張 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ネットサービス, Posted by log1p_kr
You can read the machine translated English article Apple plans to display ads in Apple Maps….