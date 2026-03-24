2026年03月24日 10時49分 ネットサービス

Appleは2026年夏までにAppleマップの検索結果に広告を掲載する計画



Appleが間もなくAppleマップに広告を導入する予定だと、Bloombergのマーク・ガーマン記者が報じました。これにより、検索結果の上位などに広告が表示される可能性があります。



Apple to Introduce Search Ads in Maps as Services Revenue Grows - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-23/apple-is-set-to-add-search-advertising-to-maps-in-services-push



Apple could put ads in Maps as soon as this summer | The Verge

https://www.theverge.com/tech/899053/apple-maps-advertising-rumor



Apple will reportedly start stuffing ads into the Maps app

https://www.engadget.com/apps/apple-will-reportedly-start-stuffing-ads-into-the-maps-app-182311634.html



ガーマン記者によると、2026年夏までに、モバイル版とウェブ版のAppleマップに広告が掲載されるとのこと。早ければ2026年3月中に詳細が発表されるそうです。



マップ内の広告はApp Storeにおける検索広告に近い仕組みになるとみられていて、検索結果の上位に広告が優先的に表示されるものと考えられます。





この仕組みはGoogleマップに似ており、検索クエリに対して企業が広告枠を入札できるようになることで、Appleは収益の増加を狙うことができます



こうした取り組みにより、Appleマップを手がけるサービス部門の収益がさらに増加するものと見られています。同部門は2025年に1000億ドル(約15兆8500億円)を超える収益を上げたと予測されていて、この額は年間収益の約25％を占めるとされています。





なお、AppleはApp Storeで広告を増加させる取り組みも始めています。2026年からはさらに多くの広告を導入する予定で、検索結果の最上部に加えて、検索結果全体にわたって追加の広告が導入されます。



App Storeでアプリを検索する際に表示される広告が2026年から増加する見込み - GIGAZINE

