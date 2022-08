iPhoneのアプリストアで広告の表示場所が拡大される

iOSのアプリストアである「App Store」では、検索画面のトップページや検索結果画面にアプリの広告が表示されています。新たに、App Storeにおける広告の表示場所が起動時の初期画面である「Today」や「各アプリの個別ページ」にまで拡大されることが報告されました。 App Store ads expanding to Today tab and more https://9to5mac.com/2022/07/29/app-store-ads-expanding/ App Storeには、これまでもいくつかの画面に広告が表示されていました。例えば、アプリ検索画面のトップページには、以下のように「あなたにおすすめ」欄に広告が表示されています。

・関連記事

Googleがアプリやゲームの全画面広告やなりすましアプリに関する新たな規制を発表、15秒後も閉じられない全画面広告は原則禁止に - GIGAZINE



Microsoft Storeがオープンソースソフトウェアの販売を禁止する方針を撤回 - GIGAZINE



EUがApple・Google・Metaらビッグ・テックを規制するために作った「デジタル市場法」や「デジタルサービス法」が「デジタルサービスパッケージ」としてひとまとめにされ正式に承認される - GIGAZINE



Appleが最大2500億円の損害賠償金を科せられる可能性のある集団訴訟に直面 - GIGAZINE



インドネシアがYahoo・PayPal・Steamなどへのアクセスを禁止 - GIGAZINE



2022年08月01日 15時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.