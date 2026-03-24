2026年03月24日 11時00分 ソフトウェア

Appleの年次開発者向け会議「WWDC26」が2026年6月8日の週に開催決定、基調講演は6月8日に実施



Appleの年次開発者向け会議である「WWDC26」の開催日が、現地時間で2026年6月8日の週になることが発表されました。Appleが開発するOSやソフトウェアの最新情報が発表される基調講演は、6月8日に開催予定です。



AppleのWorldwide Developers Conference、6月8日（米国太平洋時間）の週に開催 - Apple (日本)

https://www.apple.com/jp/newsroom/2026/03/apples-worldwide-developers-conference-returns-the-week-of-june-8/





Apple’s Worldwide Developers Conference returns the week of June 8 - Apple

https://www.apple.com/newsroom/2026/03/apples-worldwide-developers-conference-returns-the-week-of-june-8/



WWDC26 - Apple Developer

https://developer.apple.com/wwdc26/



Apple Announces WWDC 2026 Will Take Place June 8 to 12 - MacRumors

https://www.macrumors.com/2026/03/23/apple-announces-wwdc-2026-dates/



Apple says WWDC 2026 will spotlight major AI advancements | The Apple Post

https://www.theapplepost.com/2026/03/23/70261/apple-says-wwdc-2026-will-spotlight-major-ai-advancements/



WWDC26は現地時間の2026年6月8日10時(日本時間の6月9日2時)に基調講演とPlatforms State of the Unionで幕を開けます。カンファレンスはオンライン形式で1週間にわたって続き、100を超えるビデオセッション、インタラクティブなグループラボ、アポイントメントが用意され、開発者はAppleのエンジニアとデザイナーと直接コミュニケーションを取りながら、最新の発表について詳しく確認することが可能。カンファレンスにはApple Developerアプリ、ウェブサイト、YouTubeチャンネルで開催予定です。



WWDC26ではAIの進化やエキサイティングな新しいソフトウェアおよびデベロッパツールなど、Appleプラットフォームの素晴らしいアップデートが紹介されます。Appleの継続的な開発者支援の取り組みの一環として、WWDCはAppleのエンジニアとデザイナーに直接アクセスできる機会や、新しいツール、フレームワーク、機能に関する知見も提供します。



AppleのWWDC担当ヴァイスプレジデントであるスーザン・プレスコット氏は、「WWDCは、Appleで働く私たちにとって最も心躍る時期の1つです。テクノロジー、イノベーション、コラボレーションを称えるエキサイティングな1週間のために、世界中の優秀なデベロッパコミュニティが集結する機会だからです。多くのみなさんにオンラインと対面でお会いできるのを楽しみにしています。きっと、素晴らしいWWDCイベントとなるでしょう」とコメントしました。





Apple関連メディアのMacRumorsは、「WWDC26でAppleはiOS 27、iPadOS 27、macOS 27、tvOS 27、watchOS 27、visionOS 27を発表する予定」と報道。



The Apple Postは「AppleはWWDCの開催を発表するにあたり、AIにおける大幅な進歩を含む、プラットフォーム全体の驚くべきアップデートを披露すると説明した」と指摘。具体的に、AppleはApple Intelligenceの大幅な進化を準備していることが報じられており、特にSiriに重点を置いていると見ています。





実際、AppleはGoogleの生成AIであるGeminiを使う複数年契約を締結しており、Geminiで強化されたSiriがiOS 26.4以降段階的にリリースされる可能性が報じられています。



AppleはGeminiベースのSiriをiOS 26.4以降に分散してリリースするとの報道 - GIGAZINE

