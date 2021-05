AppleがWWDC21のスケジュールを正式発表、基調講演は日本時間の6月8日2時から

この他、「Appleの開発者がさらに優れたアプリケーションを生み出すのに役立つ、新しいツール、テクノロジー、Appleプラットフォーム全体にわたる進化について深く掘り下げる」というイベントのPlatforms State of the Unionが、日本時間の6月8日6時から配信されます。さらに、6月11日6時からはAppleの開発者によるクリエイティブな芸術性、クラフトマンシップ、技術面の功績をたたえるイベント・Apple Design Awardsが配信されます。 さらに、WWDC21では新たに「パビリオン」が追加されます。パビリオンでは「開発者は特定のトピックに関連するセッション、ラボ、スペシャルアクティビティを簡単に探すことができるようになります」とのこと。なお、パビリオンはApple Developerアプリケーションからのみ利用可能です。 なお、200を超える詳細なセッションや1対1のラボなども提供するWWDC21では、開発者はこれまでにない方法でAppleのエンジニアやデザイナーから学ぶことができ、最新のツールやテクノロジーを学んで次世代のアプリケーション開発に活かすことができるとのこと。

Appleが毎年行っている開発者向けイベントのWWDCが、2021年も完全オンライン形式で開催されます。2021年のWWDCである「WWDC21」の基調講演は、日本時間の2021年6月8日2時から配信される予定です。 Apple’s Worldwide Developers Conference kicks off June 7 - Apple https://www.apple.com/newsroom/2021/05/apples-worldwide-developers-conference-kicks-off-june-7/ Apple confirms WWDC 2021 schedule, special event keynote on June 7 - 9to5Mac https://9to5mac.com/2021/05/24/apple-confirms-wwdc-2021-schedule-special-event-keynote-on-june-7/ WWDC21の基調講演は、日本時間で2021年6月8日2時から配信されます。この中で、2021年後半にAppleのプラットフォームで登場するエキサイティングなアップデートが発表されます。基調講演の様子はApple Developerアプリケーション、Apple TVアプリケーション、YouTubeを通じて配信される予定です。なお、WWDC21ではiOS 15、iPadOS 15、macOS 12、watchOS 8などが発表されると目されています。

2021年05月25日 09時50分00秒 in ソフトウェア, Posted by logu_ii

