2026年02月12日 12時05分 ソフトウェア

AppleはGeminiベースのSiriをiOS 26.4以降に分散してリリースするとの報道



AppleはパーソナルAIの「Apple Intelligence」の英語版を2024年10月に、日本語版を2025年4月にリリースしました。AppleはこのApple Intelligenceを生成AIで強化することをもくろんでおり、2026年1月にはGoogleのGeminiを使う複数年契約を締結しています。このGeminiで強化されたSiriはiOS 26.4でついに登場すると目されていたのですが、これがiOS 26.4以降に延期される可能性が報じられました。



Apple’s iOS 26.4 Siri Update Runs Into Snags in Internal Testing; iOS 26.5, 27 - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-11/apple-s-ios-26-4-siri-update-runs-into-snags-in-internal-testing-ios-26-5-27





Apple reportedly pushing back Gemini-powered Siri features beyond iOS 26.4

https://9to5mac.com/2026/02/11/apple-reportedly-pushing-back-gemini-powered-siri-features-beyond-ios-26-4/





Googleは2026年1月に、生成AIのGeminiを使用する複数年契約をAppleと結んだことを発表しました。この契約により、iPhoneやMacのパーソナルAIである「Apple Intelligence」にGeminiが採用され、2026年中に登場すると目されている次世代SiriにもGeminiが搭載されることとなることが明らかになっています。



AppleがGoogleのGeminiを使う複数年契約を締結、イーロン・マスクは「不当な権利の集中」と非難 - GIGAZINE





Apple関連のリーク情報に精通しているBloombergのマーク・ガーマン記者は、情報に詳しい関係者からの証言として、「Appleは3月に予定されているiOS 26.4に新機能を搭載する計画だったものの、現在は将来のバージョンに分散して新機能を搭載する計画を進めています。つまり、少なくとも一部の機能は5月にリリース予定のiOS 26.5や9月にリリース予定のiOS 27まで延期される可能性があります」と報じました。



ガーマン記者によると、次世代Siriはユーザーのクエリを正しく処理できなかったり、応答までの遅延が大きくなったりするケースがあるそうで、期待されたような安定した動作が得られていない模様。





次世代Siriの中で特にリリースが遅延しそうな機能が「Siriの個人情報へのアクセス能力の拡張」です。これが実現すれば、例えば過去のテキストメッセージを検索して友人が共有したポッドキャストを探し出し、すぐに再生するといったことをSiriに指示できるようになります。



報道によると、「アプリ内アクションをSiriで音声制御する機能」のリリースも遅れている模様。ただし、「Siriの個人情報へのアクセス能力の拡張」と「アプリ内アクションをSiriで音声制御する機能」はどちらもiOS 26で提供されることが予定されているそうです。



なお、Appleは2026年2月11日にiOS 26.3をリリースしたばかり。iOS 26.3は複数の脆弱(ぜいじゃく)性の修正がメインで、新機能の追加などはほとんどありませんでした。



Appleが「iOS 26.3」をリリース - GIGAZINE





Appleは2026年2月の後半にiOS 26.4のベータ版をリリース予定で、ここで初めてGeminiベースの新型Siriが登場することが期待されています。なお、ガーマン記者によるとiOS 27になるとSiriをチャットAIのように使えるようになるとのことです。

