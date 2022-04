Appleの開発者向け年次会議「WWDC22」の開催日時が6月6日に決定

Apple officially announces all-online WWDC 2022 for June 6; iOS 16 and more expected - 9to5Mac https://9to5mac.com/2022/04/05/wwdc-2022-now-official-what-to-expect/ Apple Announces Digital WWDC 2022 Event Taking Place June 6-10 - MacRumors https://www.macrumors.com/2022/04/05/apple-wwdc-2022-announced/ Appleの年次開催開発者向けイベントであるWWDCは、過去2年間完全にオンラインで開催されてきました。その成功に基づき、AppleはWWDC22の中でiOS/iPadOS/macOS/watchOS/tvOSの最新のイノベーションを発表すると同時に、開発者がAppleのエンジニアやテクノロジーにアクセスし、画期的なアプリやインタラクティブな体験を作成する方法を学べるようにするとしています。

現地時間の2022年4月5日、Appleは年次開催の開発者向けイベント「 WWDC22 」の開催日時を2022年6月6~10日に決定したと発表しました。2022年のWWDCも完全オンラインでの開催となり、すべての開発者が無料で参加できるようになります。 Apple’s Worldwide Developers Conference returns in its all-online format - Apple https://www.apple.com/newsroom/2022/04/apples-worldwide-developers-conference-returns-in-its-all-online-format/

2022年04月06日 10時34分00秒 in ソフトウェア, Posted by logu_ii

