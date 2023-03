Appleの開発者向け会議「WWDC23」が6月6日に開催

Apple’s WWDC 2023 keynote will take place on June 5 https://arstechnica.com/gadgets/2023/03/apple-will-host-wwdc-2023-in-person-and-online-june-5-through-june-9/

2023年03月30日 10時32分00秒 in モバイル, ソフトウェア, ハードウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.