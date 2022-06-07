M2・iOS16・iPadOS16・watchOS9・macOSVenturaなどが発表されたAppleの年次開発者会議「WWDC22」まとめ
Appleの年次開発者向けイベント「WWDC22」の基調講演が、2022年6月7日2時から配信されました。基調講演の中ではiOS・macOS・iPadOS・watchOSといったAppleが開発するOSの次期メジャーバージョンが発表され、さらにM1チップの次世代版となるM2チップ、さらにはM2チップを搭載した新しいMacBook AirとMacBook Proも発表されています。
Appleのイベント - Apple（日本）
https://www.apple.com/jp/apple-events/
Join us today for #WWDC22 at 10 a.m. PT on https://t.co/tkb3KTIxTd.— Apple (@Apple)
WWDC 2022 - June 6 | Apple - YouTube
Appleのティム・クックCEOが登場し、Appleのプラットフォーム向けにアプリを開発するデベロッパーの数が3400万人に到達したことを明かします。
続いてソフトウェアエンジニアリング担当ヴァイスプレジデントのクレイグ・フェデリギ氏が登場。
謎の壮大なCG映像と共に舞台が移り変わり……
iOSに関する発表へ。
・2022年06月07日 02時09分
iPhone向けOSの次期メジャー版「iOS 16」が発表 - GIGAZINE
・2022年06月07日 02時45分
Apple Watch向けOSの次期メジャー版「watchOS 9」が発表 - GIGAZINE
・2022年06月07日 02時59分
AppleがM1チップの後継版となる「M2」を発表 - GIGAZINE
・2022年06月07日 03時05分
M2チップ搭載＆デザイン一新で生まれ変わった「MacBook Air」登場 - GIGAZINE
・2022年06月07日 03時14分
Mac向けOSの次期メジャー版「macOS Ventura」が発表 - GIGAZINE
・2022年06月07日 03時33分
iPad向けOSの次期メジャー版「iPadOS 16」が発表 - GIGAZINE
・関連記事
iOS15・iPadOS15・watchOS8・macOS MontereyなどAppleの年次開発者会議「WWDC 2021」での発表まとめ - GIGAZINE
iOS14・iPadOS14・watchOS7・macOS Big Sur・Apple Siliconなどが発表された「WWDC 2020」まとめ - GIGAZINE
Appleの「WWDC 2019」で発表されたiOS13・iPadOS・watchOS6・macOS Catalina・Mac Proなどまとめ - GIGAZINE
Appleの「WWDC 2018」で発表されたiOS 12・macOS Mojave・watchOS 5などまとめ - GIGAZINE
Apple「WWDC 2017」で発表された内容まとめ、「iMac Pro」が18コアXeon搭載・10.5インチ「iPad Pro」・Siri搭載のホームスピーカー「HomePod」など - GIGAZINE
・関連コンテンツ