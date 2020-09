・関連記事

Apple Watch Series 6や新型iPad Airなどが発表されたAppleの新製品発表会まとめ - GIGAZINE



Apple Watchに2万円台のお手頃価格モデル「Apple Watch SE」が登場 - GIGAZINE



新型iPad Airが登場、iPad Proと同じ新デザイン採用&カラフルなバリエーション - GIGAZINE



3万円台で購入可能な第8世代iPadが登場 - GIGAZINE

2020年09月16日 01時50分00秒 in モバイル, ハードウェア, 動画, ピックアップ, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.