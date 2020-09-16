Apple Watch Series 6や新型iPad Airなどが発表されたAppleの新製品発表会まとめ
2020年9月16日2時からAppleが新製品発表会を開催しました。この中でAppleは新型Apple Watchとなる「Apple Watch Series 6」や「Apple Watch SE」、新型iPadとなる第8世代iPadや「iPad Air」などを発表しています。
Apple Events - Apple
https://www.apple.com/apple-events/
Apple Event — September 15
Appleのティム・クックCEOが登場。冒頭ではCOVID-19の影響で世界中の人々がリモートワークや自宅での学習を余儀なくされたことについて言及。
そして、今回のイベントではApple WatchとiPadについての発表があると述べました。
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