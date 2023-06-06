【リアルタイム更新中】Appleの「WWDC23」が配信開始、ウワサのMRヘッドセットは登場するのか？
Appleが毎年6月に開催している開発者会議「WWDC」の季節が今年もやってきました。WWDC23では毎年恒例のOSアップデート情報の他に、長らく開発がウワサされている複合現実(MR)ヘッドセット「Reality Pro」の発表も期待されているということで、今年も例によって例のごとくGIGAZINE編集部で発表の様子をリアルタイムで記事化していきます。最新情報をチェックしたい場合はGIGAZINE公式のTwitterやFacebookアカウントをフォローしておくと便利です。
WWDC23 - Apple Developer
https://developer.apple.com/jp/wwdc23/
WWDC23の基調講演を前に、Appleのティム・クックCEOは「WWDCは常に私が1年間で最も愛してやまない瞬間のひとつです。そして、今回は我々にとって史上最高の瞬間となることでしょう」とツイートし、何か大きな発表があることを示唆していました。
WWDC is always one of my favorite moments of the year — and this one is going to be our best ever! Tune in for our special event at 10 a.m. PT pic.twitter.com/SmkLT3VXld— Tim Cook (@tim_cook)
WWDC23の基調講演はYouTubeでライブ配信予定となっており、以下からチェックできます。
WWDC 2023 — June 5 | Apple - YouTube
「今日はWWDC史上最大級の発表を行います」とアピールするティム・クックCEO。
WWDC23の基調講演で発表された内容は以下の通り。
・2023年06月06日 02時07分
Appleから新型15インチ「MacBook Air」が登場 - GIGAZINE
・2023年06月06日 02時17分
AppleがM2シリーズ最強スペックとなる「M2 Ultra」発表、M2 Ultra搭載Mac Proも登場 - GIGAZINE
・2023年06月06日 02時22分
iPhone向けOSの最新版「iOS 17」をAppleが発表、一体どんな新機能が追加されるのか？ - GIGAZINE
・2023年06月06日 02時39分
iPad向けの次世代OS「iPadOS 17」が発表 - GIGAZINE
・2023年06月06日 02時46分
Mac向けOSの次期メジャーバージョン「macOS Sonoma」発表 - GIGAZINE
・2023年06月06日 03時14分
「watchOS 10」発表、Apple Watch向けの新機能が続々登場 - GIGAZINE
・関連記事
M2・iOS16・iPadOS16・watchOS9・macOSVenturaなどが発表されたAppleの年次開発者会議「WWDC22」まとめ - GIGAZINE
iOS15・iPadOS15・watchOS8・macOS MontereyなどAppleの年次開発者会議「WWDC 2021」での発表まとめ - GIGAZINE
iOS14・iPadOS14・watchOS7・macOS Big Sur・Apple Siliconなどが発表された「WWDC 2020」まとめ - GIGAZINE
Appleの「WWDC 2019」で発表されたiOS13・iPadOS・watchOS6・macOS Catalina・Mac Proなどまとめ - GIGAZINE
Appleの「WWDC 2018」で発表されたiOS 12・macOS Mojave・watchOS 5などまとめ - GIGAZINE
Apple「WWDC 2017」で発表された内容まとめ、「iMac Pro」が18コアXeon搭載・10.5インチ「iPad Pro」・Siri搭載のホームスピーカー「HomePod」など - GIGAZINE
最新OS「macOS Sierra」や「iOS 10」などAppleの最新ソフトウェアが発表された「WWDC 2016」まとめ - GIGAZINE
Appleが「iOS 9」「OS X El Capitan」など新OS＆サービスを発表しまくった「WWDC 2015」 - GIGAZINE
iOS 8・Mac OS X Yosemiteが発表された「WWDC14」情報まとめ - GIGAZINE
iOS 7・Mac OS X Mavericks・新Mac Proが発表された「WWDC2013」情報まとめ - GIGAZINE
Retinaディスプレイ搭載MacBook ProとiOS 6が発表された「WWDC 2012」まとめ - GIGAZINE
・関連コンテンツ