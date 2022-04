中国からUSB3.0コネクタを買ったら「青くしただけのUSB2.0」だったとの体験談

・関連記事

偽物iPhoneから人毛まで販売する中国の「アンダーグラウンド・マーケット」とは? - GIGAZINE



中国で大量生産される「ニセ論文」が学術誌を汚染している - GIGAZINE



Amazonが偽レビューまみれの中国ブランド600超を追放したと発表 - GIGAZINE



本物か偽物かまったく判別のつかない中国のApple Store - GIGAZINE



中国のネットショップで買った中国製マシンにマルウェアがプリインストールされていたとの報告、制御ソフトのスキャンだけでは発見できない巧妙さ - GIGAZINE



中国メーカーの超低価格スマホが出荷された時点でマルウェアに感染していたことが判明 - GIGAZINE

2022年04月06日 09時00分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.