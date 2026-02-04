2026年02月04日 07時00分 ハードウェア

Thunderbolt経由の25ギガビットイーサネットアダプターをDIYで安定させて動かす



25GbEアダプターを入手し、発熱に悩まされたソフトウェア開発者が、DIYで改造した様子を共有しています。



Reliable 25 Gigabit Ethernet via Thunderbolt | Dr. Christian Kohlschütter

https://kohlschuetter.github.io/blog/posts/2026/01/27/tb25/



ソフトウェア開発者のクリスチャン・コールシュッター氏は、Amazonで中国製の25GbEアダプターを購入。ホストから給電されるためケーブルは1本のみで追加の電源アダプターは不要。モバイル環境でもデスクトップ環境でも使う分には非常に便利な一品とのことでした。ところが、ファンや追加の電源がない分、触れないほど高温になってしまう欠点があったそうです。





そこで、コールシュッター氏は分解して改造することを決意。





内部がこんな感じで、2枚の基板がサンドイッチ状に組み込まれていました。主要なパーツはイーサネットアダプターカードのMellanox ConnectX-4 Lxと、OCP 2.0からThunderbolt 3への変換アダプタカード。





カードは周囲温度55℃、チップ温度105℃までの耐性を有していますが、適切な冷却なしでは筐体が触れないほど高温になってしまうため、コールシュッター氏は大型ヒートシンク2枚を追加で購入。サーマルパッドでサイズに合わせて貼り付けました。





ヒートシンクはケースよりわずかに長く、直立設置時に空気の循環を可能にしています。





この処置により、筐体周囲温度が40℃未満、コア温度は約75℃に抑えられたとのこと。コールシュッター氏は「この設定はここ数カ月、私にとって非常に安定しています。皆さんにもうまくいくことを願っています」と伝えました。

