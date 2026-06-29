2026年06月29日 08時00分 ハードウェア

各種パーツを交換可能なモジュール式ノートPC「Framework Laptop」の10GbEモジュールが激熱になるとの報告



アメリカのノートPCメーカーであるFrameworkは、自作PCのようにバッテリーや画面、キーボードなどあらゆるパーツを交換可能なモジュール式ノートPCを開発しています。そんなFramework向けに開発された10GbEモジュールについて、ガジェット系YouTuberのジェフ・ギアリング氏がレビューしています。



Framework's 10G Ethernet module exposes USB-C's complexity - Jeff Geerling

https://www.jeffgeerling.com/blog/2026/framework-10g-ethernet-module-usb-c-complexity/



Is 10 Gbps too hot for a laptop? - YouTube





ギアリング氏が手に持っているFrameworkのノートPCには、交換可能なモジュール式ポートが備えられています。





内部にはUSB Type-Cコネクタがあり、HDMI、USB Type-C/A、microSDカードリーダーのほか、フルサイズのイーサネットポートを接続することも可能です。





今回ギアリング氏がレビューするのは、ハードウェアメーカーのWisdPiがFrameworkと共同開発した10GbE拡張カードです。外出先で使うノートPCに10Gbpsの速度は必要ないかもしれませんが、「外出先で動画編集を行うため、NASから100GBの動画ファイルをダウンロードしなくてはいけない」といった用途もゼロではありません。





記事作成時点では価格は公表されていませんが、おそらく100ドル(約1万6000円)以下になるとみられます。一方にはUSB Type-Cポートがあり、もう片側にはイーサネットジャックがあります。





内部には10Gbps対応のRealtek RTL8159チップセットが搭載されています。





他のモジュールと同様にカチッと音がするまで差し込むだけで取り付け完了。





10GbE拡張カードを差し込んだFrameworkノートPCの見た目はこんな感じ。





Framework 13でテストしてみたところ通信速度は10Gbpsに及ばず、7.4Gbps程度にとどまりました。ギアリング氏は実際のスループットが9.4Gbps程度になると予想しており、これは予想を下回る数値です。





調査したところ、Framework 13のモジュール式ポートは「USB 3.2 Gen 2(USB 3.2 Gen 2x1)」しか利用できず、これがボトルネックとなって帯域幅が8Gbpsを下回っていることが判明。





また、10GbE拡張カードの底部はかなり高温になり、赤外線カメラによる測定では52℃を記録しました。





続いてギアリング氏は、1世代前ではあるものの「USB 3.2 Gen 2x2」をサポートしているIntelモバイルCPU搭載のFramework 12でテストしましたが、Linuxではやはり8Gbpsを下回りました。Realtekドライバーをダウンロードしたものの、ディストリビューションのLinuxカーネルが新しすぎるためか、コンパイルできなかったとのこと。





そこでギアリング氏はFramework 12のOSをWindows 11に切り替えて再度テストしてみました。





Realtekドライバーをインストールした結果、実用上の限界に近いと思われる9.4Gbpsを達成しました。





その代わり、10GbE拡張カードの温度も70℃近くまで上昇しました。WisdPiによると、この表面温度でもIEC 62368-1の温度安全基準は満たしているとのことですが、この温度に長時間さらされると低温やけどの恐れがあります。





ギアリング氏は、「10秒以上使うつもりなら、これを膝の上に置いて使うのはオススメしません」と述べました。





ギアリング氏が作成したWisdPi製10GbE拡張カードのパフォーマンスグラフが以下。最高のパフォーマンスを得るにはUSB 3.2 Gen 2x2対応のポートと、最新のRealtekドライバーが必要とのことです。

