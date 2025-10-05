グラボを外付けするためのOCuLinkケーブルは製品によって設計が異なりグラボを認識させられないこともある
高性能なグラフィックボードは物理的なサイズも大きく、ノートPCやミニPCに搭載するのは困難です。そんなときに役立つのがグラフィックボードの外付けを可能にするeGPUボックスやeGPUドックなのですが、テクノロジー系YouTuberのジェフ・ギアリング氏が「eGPUドックとPCを接続するためのOCuLinkケーブルの設計が製品によって違っていて、グラフィックボードを認識させられなかった」という問題を報告しています。
Not all OCuLink eGPU docks are created equal | Jeff Geerling
https://www.jeffgeerling.com/blog/2025/not-all-oculink-egpu-docks-are-created-equal
2025年9月25日にキーボード一体型PC「Raspberry Pi 500」の強化版である「Raspberry Pi 500+」が発売されました。ギアリング氏はMINISFORUM製eGPUドック「DEG1」を用いてRaspberry Pi 500+にグラフィックボードを接続しようと試みました。
Amazon.co.jp: MINISFORUM DEG1 外付けGPU ドッキングステーション Oculink対応 : パソコン・周辺機器
ギアリング氏はDEG1にAMD製GPU「RX 6500 XT」を搭載したグラフィックボードをセットし、Raspberry Pi 500+と接続しました。しかし、グラフィックボードのファンを回転させることはできたものの、OSにグラフィックボードを認識させることはできませんでした。
この際、ギアリング氏はDEG1に付属するOCuLinkケーブルではなく、chenyangというブランドのOCuLinkケーブルを使っていたとのこと。フォーラムでの指摘を受けてDEG1に付属するケーブルに切り替えた結果、グラフィックボードを認識できるようになりました。
chenyangのOCuLinkケーブル(上)とDEG1の付属ケーブル(下)を並べると、DEG1付属ケーブルには色の異なるケーブルが数本編み込まれていることが分かります。ギアリング氏は「今回の検証から、すべてのOCuLinkケーブルが同じように作られているわけではないことが分かります」と指摘しています。
なお、ギアリング氏の検証環境ではRX 6500 XTは動作したものの、RX 7900 XTは動作しなかったとのこと。記事作成時点では、RX 7900 XTが動作しない原因は分かっていません。
・関連記事
キーボード一体型PC「Raspberry Pi 500」の安定性が抜群だったので冷却性能の秘密を探るべくバラバラに分解してみたよレビュー - GIGAZINE
ついにRaspberry Pi 5にグラボを接続して画面出力に成功したので手順をまとめてみた - GIGAZINE
Raspberry Pi 5にPCIe拡張カードを接続する方法まとめ＆カーネルコンパイルの手順も詳しく解説 - GIGAZINE
「GeForce RTX 4090」デカすぎ問題を「PCケースに穴を開けてライザーケーブルで外出し接続」という力技で解決 - GIGAZINE
NUCっぽい小型堅牢PCを作れる「Raspberry Pi Compute Module 5」の開発キット組み立てレビュー - GIGAZINE
「Amazonにはびこる劣悪USBハブにうんざりした」という理由で開発されたRaspberry Pi公式USBハブを分解してみた、かなり頑丈な作り＆ホスト不要で充電も可能 - GIGAZINE
Raspberry Pi 5にCore Ultra超えのAI専用プロセッサを追加できる「Raspberry Pi AI Kit」を取り付けてAIカメラ化してみたよレビュー - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ハードウェア, Posted by log1o_hf
You can read the machine translated English article The OCuLink cable used to connect an ext….