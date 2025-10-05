2025年10月05日 13時00分 ハードウェア

グラボを外付けするためのOCuLinkケーブルは製品によって設計が異なりグラボを認識させられないこともある



高性能なグラフィックボードは物理的なサイズも大きく、ノートPCやミニPCに搭載するのは困難です。そんなときに役立つのがグラフィックボードの外付けを可能にするeGPUボックスやeGPUドックなのですが、テクノロジー系YouTuberのジェフ・ギアリング氏が「eGPUドックとPCを接続するためのOCuLinkケーブルの設計が製品によって違っていて、グラフィックボードを認識させられなかった」という問題を報告しています。



Not all OCuLink eGPU docks are created equal | Jeff Geerling

https://www.jeffgeerling.com/blog/2025/not-all-oculink-egpu-docks-are-created-equal





2025年9月25日にキーボード一体型PC「Raspberry Pi 500」の強化版である「Raspberry Pi 500+」が発売されました。ギアリング氏はMINISFORUM製eGPUドック「DEG1」を用いてRaspberry Pi 500+にグラフィックボードを接続しようと試みました。



Amazon.co.jp: MINISFORUM DEG1 外付けGPU ドッキングステーション Oculink対応 : パソコン・周辺機器





ギアリング氏はDEG1にAMD製GPU「RX 6500 XT」を搭載したグラフィックボードをセットし、Raspberry Pi 500+と接続しました。しかし、グラフィックボードのファンを回転させることはできたものの、OSにグラフィックボードを認識させることはできませんでした。





この際、ギアリング氏はDEG1に付属するOCuLinkケーブルではなく、chenyangというブランドのOCuLinkケーブルを使っていたとのこと。フォーラムでの指摘を受けてDEG1に付属するケーブルに切り替えた結果、グラフィックボードを認識できるようになりました。





chenyangのOCuLinkケーブル(上)とDEG1の付属ケーブル(下)を並べると、DEG1付属ケーブルには色の異なるケーブルが数本編み込まれていることが分かります。ギアリング氏は「今回の検証から、すべてのOCuLinkケーブルが同じように作られているわけではないことが分かります」と指摘しています。





なお、ギアリング氏の検証環境ではRX 6500 XTは動作したものの、RX 7900 XTは動作しなかったとのこと。記事作成時点では、RX 7900 XTが動作しない原因は分かっていません。

