110℃の爆熱でパフォーマンス低下が問題となっているAMD Radeon RX 7900 XTXの温度を実際に検証したという報告

・関連記事

AMD製GPU「Radeon RX 7900」シリーズのベンチマークの海外レビューまとめ、NVIDIA純正GPUの「GeForce RTX 4080」と比較した結果とは? - GIGAZINE



AMD Radeon RX 7900 XT/7900 XTXをLinux環境でベンチマークしたレポートが公開中 - GIGAZINE



Ryzen CPUがGPUドライバーのバグによって勝手にオーバークロック設定になっていたとAMDが認める - GIGAZINE



AMDのGPU「RX 7900シリーズ」に採用された「RDNA 3アーキテクチャ」とは一体何なのか - GIGAZINE



NVIDIA・AMD・Intelの60種類以上のGPUでベンチマークテストを行った結果が公開される - GIGAZINE

2023年01月12日 21時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.