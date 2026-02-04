2026年02月04日 06時00分 教育

年間10万人規模が選抜される高校の「天才クラス」がAI人材の供給網になっている



生成AIをめぐる競争では半導体や投資額が注目されがちですが、経済紙のFinancial Timesは中国のAIが短期間で存在感を増した背景のひとつとして「人材を早い段階で拾い上げて鍛え、上位大学や研究開発の現場へつなげる仕組み」を挙げています。



China’s genius plan to win the AI race is already paying off

https://www.ft.com/content/68f60392-88bf-419c-96c7-c3d580ec9d97



北京で働く製薬会社のマネージャーであるステイシー・タンさんは、2022年11月に見知らぬ固定電話番号から「15歳の息子を名門高校の天才クラスの資格試験に行かせるように」という電話を受けたといいます。時期は新型コロナウイルス対策のロックダウンが厳しく学校も休校が多い頃でしたが、試験は実施され、しかも「市内を走り続けるバンの車内で、受験生に約1時間大学レベルの数学問題を解かせる」という異例の形式だったとのことです。





事情を知らなければ警戒しそうな話ですが、タンさんはそれを「最良の教育資源へつながる切符」だと受け取り、迷わず息子を送り出したとFinancial Timesに語っています。こうした切符の行き先が、中国各地のトップ高校にある「天才クラス」です。Financial Timesによると、天才クラスは数学・物理・化学・生物・情報などで才能がある生徒を選抜して国際大会で勝つための訓練を行う枠組みで、毎年およそ10万人規模の10代がこの理数・情報系の人材育成ルートに入るとのことです。



この早期選抜がAI・ロボット・先端製造分野の人材供給網として機能してきたとFinancial Timesは見立てており、天才クラスの出身者としてTikTokの親会社であるByteDanceの創業者やTikTokのおすすめアルゴリズムの中核開発者、フードデリバリーのアプリ「Meituan」を立ち上げた人物、NVIDIAの競合とされるCambriconを立ち上げた兄弟などを例として挙げています。



Financial Timesは、企業側にとってもこの仕組みが扱いやすい面があると説明しています。国際大会や国内大会の成績が実力の目安として機能するため、企業は候補者を比較的早い段階で見つけやすく、研究開発に投入できる層を継続的に確保しやすいというわけです。





また、AI分野でもDeepSeekやAlibabaの「Qwen」に関わる開発者、Tencentの新チーフサイエンティストなどが天才クラスの経験者だとして、Financial Timesは「主要な開発現場の中心に天才クラス経験者が目立つ」と述べています。



この天才クラスに進む強い動機付けとして、Financial Timesは大学入試の全国統一試験「高考(ガオカオ)」を回避できる可能性を挙げています。天才クラスの生徒は16歳～18歳の頃に通常授業から外れ、競技科目に集中する形になります。競技で結果を出せば、高校卒業前に清華大学や北京大学といった上位大学の枠を確保できる場合があるとのことです。



一方で、この道が誰にとっても得になるわけではありません。直接入学につながるほどの結果を出せるのは毎年約3％で、残りは高考ルートへ戻される場合があるとFinancial Timesは伝えています。戻された時点で高校の残りが1年程度しかない場合もあり、そこから高考対策へ切り替える負荷が保護者の不満につながったとのことです。



その結果、天才クラスでも英語や国語(中国語文学)の比重を増やすなど、通常ルートへ戻る可能性を織り込んだカリキュラム調整が進んだとFinancial Timesは説明しています。



ただ、2025年末には制度が引き締められ、清華大学・北京大学への直接入学資格を得られるのは全国大会の入賞者でも上位10％だけに変わったため、天才クラスから上位大学や研究機関などへ進むコースはさらに狭き門となりました。