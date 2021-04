MacBook Pro専用水冷システムを構築して静音＆高性能化を実現した猛者が登場

Appleが2020年11月に発表した M1チップ を搭載する MacBook Pro は、ファンレス設計にもかかわらず高性能なデバイスとして 高い評価 を得ています。そんな中、ファンを搭載した旧世代のMacBook Proに高い静音性を獲得させるべく、専用の水冷システムを構築した猛者が登場しました。 So I water-cooled my MacBook Pro | MacRumors Forums https://forums.macrumors.com/threads/so-i-water-cooled-my-macbook-pro.2290339/ MacBook Pro専用水冷システムを構築したのは、Apple情報専門サイト MacRumors のフォーラムで活動するセオドリック氏です。セオドリック氏はファンを搭載した旧世代MacBook Proのユーザーですが、あまりにも大きなファンの音がオンラインミーティングの邪魔になっていたとのこと。そこで、セオドリック氏は2018年にMacRumorsのフォーラムに 投稿 された「MacBookの裏側にヒートシンクを搭載してMacBookの性能&静音性を高める」という手法を試してみることにしました。

2021年04月06日 20時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

