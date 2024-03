M3チップ搭載MacBook Airのコア温度はピーク負荷時に114度に達して同じM3搭載MacBook Proよりパフォーマンスが低下することが判明

・関連記事

AppleがM3チップ搭載MacBook Airを発表、Intel機の13倍高速で2画面同時出力も可能 - GIGAZINE



Apple M3シリーズのCPUコアはM1からどう変わったのか? - GIGAZINE



AppleがM3シリーズ搭載の新しい「MacBook Pro」を発表 - GIGAZINE



M3チップファミリー搭載MacBook Pro海外レビューまとめ、「値段に見合った性能」「8GBという最小メモリ構成には疑問を抱く」との声も - GIGAZINE



MacBook Airに取り付けてMacBook Proと同等の性能を引き出す冷却システム「AirJet」とは? - GIGAZINE



MacBook Proの熱問題を解決してパフォーマンスを上げる方法 - GIGAZINE



AppleがMacBook Proで起きていた熱で「CPU本来の性能が出ない」問題を修正するソフトウェアアップデートをリリース - GIGAZINE



2024年03月12日 23時00分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.