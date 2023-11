2023年11月02日 12時01分 ハードウェア

Apple「M3」チップのベンチマーク結果が続々投稿されM2チップとの性能比が最大20%に上ることが明らかに



ベンチマークソフト・Geekbenchの測定結果は集計サイト・Geekbench Browserに投稿され誰でも閲覧が可能です。Appleが2023年10月31日に発表した「M3」チップを搭載したMacのベンチマーク結果も続々と登場しており、その結果から、前世代のM2チップとの性能差がAppleの主張する「最大で15%高速」どころか「最大で20%高速」であることが明らかになっています。



First Benchmark Results Surface for M3 Chip in New Macs - MacRumors

https://www.macrumors.com/2023/11/01/m3-chip-benchmark-results/



Apple Has Done Very Well Again. SoC M3 Is 20% Ahead Of M2 In The First Tests And Almost Catches Up With M2 Pro - Gadget Tendency

https://gadgettendency.com/apple-has-done-very-well-again-soc-m3-is-20-ahead-of-m2-in-the-first-tests-and-almost-catches-up-with-m2-pro/



以下のURLで、Geekbench Browserに投稿された「M3」チップ搭載MacのCPUベンチマーク結果が見られます。



Geekbench Search - Geekbench

https://browser.geekbench.com/search?q=mac15%2C3



投稿されているのは記事作成時点で9件となっており、モデルはいずれも「Mac 15,3」。CPU名は6件が「Apple M3 4051MHz (8cores)」、3件が「Apple M3 4053MHz (8cores)」と違いがありますが、基本周波数欄は4.05GHzとなっています。スコアは、シングルコアが2971~3095、マルチコアが11082~11863。





「Mac 15,5」でも1件の登録があります。CPUは「Apple M3 4053MHz (8cores)」で、スコアはシングルコアが3049、マルチコアが11724。





標準的なM2チップの場合、シングルコアのスコアは2600前後、マルチコアのスコアは9700前後になるとのことで、「M3チップはM2チップより最大で20%高速になった」といえるため、Appleの主張は間違っていないことが確認されました。ちなみに、このM3チップのマルチコアスコアは、ほぼM2 Proチップに匹敵するものだとのこと。



なお、M3 Maxチップ搭載の「Mac 15,7」のCPUベンチマーク結果は4件の登録がありました。



Geekbench Search - Geekbench

https://browser.geekbench.com/search?q=mac15%2C9



CPU名は「Apple M3 Max 4048 MHz (16 cores)」が3件、「Apple M3 Max 4050 MHz (16 cores)」が1件。シングルコアのスコアは2943~3151、マルチコアのスコアは21084。シングルコアでの差はありませんが、マルチコアではM3チップと比べて1.8倍のスコアを記録しています。