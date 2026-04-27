2026年04月27日 19時10分 試食

スパイスがしっかり香りつつ麻と辣の辛さは控えめな「カップヌードル 14種のスパイス麻辣湯」試食レビュー



2024年ごろから流行している「麻辣湯」をカップヌードル流にアレンジした「カップヌードル 14種のスパイス麻辣湯」が、2026年4月6日(月)から登場しているので、買ってきて食べてみました。



2026年4月発売商品のご案内 | ニュースリリース | 日清食品グループ

https://www.nissin.com/jp/company/news/13706/



カップヌードル 14種のスパイス麻辣湯 | 日清食品グループ

https://www.nissin.com/jp/product/items/13644/



パッケージデザインはこんな感じ。フタは華やかなデザインで、別添の「スパイスフレーバードオイル」がついています。





原材料として、スープにカルダモンやその他香辛料、ナツメグ調味料、唐辛子調味料といったスパイスが含まれています。カロリーは1食あたり344kcal。





フタを開けただけで、八角などの香ばしいかおりが広がります。





お湯を注いで3分待機。





スパイスフレーバードオイルを入れます。





まぜるとこんな感じ。麻辣湯は名前の通り、しびれるような花椒の「麻」の辛さと、ヒリヒリする唐辛子の「辣」の辛さが特徴的ですが、多くの人が食べやすいようにアレンジが施されているようで、香りのわりに、いずれの辛さもかなり控えめ。カップヌードルらしいちぢれ麺はスープや具材をしっかり絡め取りますが、ズルズルッとすすったからといってむせるようなことはなく、「麻」はほぼゼロに抑えられて、わずかに「辣」を感じる程度になっています。これなら辛いものが苦手という人でも、麻辣湯の入門編として安心して食べられそう。一方で、麻辣湯経験者からすると、もっと「麻」でヒリヒリさせて欲しいという気持ちがあるので、スパイスフレーバードオイルのほかに、山椒オイルなどがあるとうれしいところです。





「カップヌードル 14種のスパイス麻辣湯」は希望小売価格税別248円での販売。Amazonでは12個セットが税込2764円(1個あたり230円)です。



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