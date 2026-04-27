スパイスがしっかり香りつつ麻と辣の辛さは控えめな「カップヌードル 14種のスパイス麻辣湯」試食レビュー
2024年ごろから流行している「麻辣湯」をカップヌードル流にアレンジした「カップヌードル 14種のスパイス麻辣湯」が、2026年4月6日(月)から登場しているので、買ってきて食べてみました。
2026年4月発売商品のご案内 | ニュースリリース | 日清食品グループ
https://www.nissin.com/jp/company/news/13706/
カップヌードル 14種のスパイス麻辣湯 | 日清食品グループ
https://www.nissin.com/jp/product/items/13644/
パッケージデザインはこんな感じ。フタは華やかなデザインで、別添の「スパイスフレーバードオイル」がついています。
原材料として、スープにカルダモンやその他香辛料、ナツメグ調味料、唐辛子調味料といったスパイスが含まれています。カロリーは1食あたり344kcal。
フタを開けただけで、八角などの香ばしいかおりが広がります。
お湯を注いで3分待機。
スパイスフレーバードオイルを入れます。
まぜるとこんな感じ。麻辣湯は名前の通り、しびれるような花椒の「麻」の辛さと、ヒリヒリする唐辛子の「辣」の辛さが特徴的ですが、多くの人が食べやすいようにアレンジが施されているようで、香りのわりに、いずれの辛さもかなり控えめ。カップヌードルらしいちぢれ麺はスープや具材をしっかり絡め取りますが、ズルズルッとすすったからといってむせるようなことはなく、「麻」はほぼゼロに抑えられて、わずかに「辣」を感じる程度になっています。これなら辛いものが苦手という人でも、麻辣湯の入門編として安心して食べられそう。一方で、麻辣湯経験者からすると、もっと「麻」でヒリヒリさせて欲しいという気持ちがあるので、スパイスフレーバードオイルのほかに、山椒オイルなどがあるとうれしいところです。
「カップヌードル 14種のスパイス麻辣湯」は希望小売価格税別248円での販売。Amazonでは12個セットが税込2764円(1個あたり230円)です。
Amazon.co.jp: カップヌードル 14種のスパイス麻辣湯 75g×12個 [日清食品 カップ麺 カップラーメン マーラータン アジアンメニュー] : 食品・飲料・お酒
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in 試食, Posted by logc_nt
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