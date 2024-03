台湾料理「魯肉飯」がカップメシになった「日清台湾メシ 魯肉飯」と豆乳のおかゆ「日清台湾メシ 鹹豆漿粥」試食レビュー

・関連記事

ゆずの爽やかな風味と甘辛いテリヤキソースが絶妙にマッチするケンタッキー「和風チキンカツバーガー本格ゆず七味」を食べてみた - GIGAZINE



カリカリでペッパーの効いた豚バラ肉に卵を乗せた「豚から丼」をなか卯で食べてきた - GIGAZINE



牛肉にクリーミーなマスカルポーネチーズを合わせた「とろけるビーフとマスカルポーネ」が味わえる「とろけるビーフのよくばりクォーター」などピザーラの新作2種を食べてみた - GIGAZINE



電子レンジで温めるだけで100kcalのキーマカレー・鶏そぼろレモン丼・タコライスが楽しめる大塚食品「100kcalマイサイズ」新メニュー3種を食べてみた - GIGAZINE



天下一品の「こってりスープ」を再現したラーメンや天津飯がローソンに登場したので店の味を再現できているのか確かめてみた - GIGAZINE

2024年03月14日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.