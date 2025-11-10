2025年11月10日 17時00分 試食

ガーリックとペッパーのパンチがガツンと効いて食欲マシマシな「カップヌードル 謎肉ガーリックペッパー ビッグ」を食べてみた



カップヌードルでおなじみの日清食品から、「カップヌードル 謎肉ガーリックペッパー ビッグ」が2025年11月17日(月)に登場します。鉄板で焼いたガーリックペッパーライスの味わいをカップヌードル流にアレンジしたというカップヌードルが編集部に届いたので、一足先に食べてどんな味になっているのか確かめてみました。



「カップヌードル 謎肉ガーリックペッパー ビッグ」(11月17日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ

https://www.nissin.com/jp/company/news/13529/



「カップヌードル 謎肉ガーリックペッパー ビッグ」のパッケージはこんな感じ。





具材にはジューシーな「大玉謎肉」が入っているとのこと。





原材料は小麦粉・チキンエキス・ポークエキス・しょうゆ・ポーク調味料・ガーリック調味料・ビーフ調味料・豚脂・オニオン調味料・香辛料など。かやくは大豆たん白入り豚ミンチ加工品・コーン・ねぎです。





カロリーは1食あたり460kcalでした。





フタを開けると、謎肉やコーンがごろっと入っているのがわかります。





熱湯を注いで3分待ちます。





3分待ったら完成。





スープからはガーリックとペッパーのパンチが効いた香りが感じられ、否が応でも食欲を高めてくれます。飲んでみるとしょうゆベースの味わいで、焦がしたしょうゆのような香ばしさと、ピリッとしたペッパーの風味があります。





麺をすすってみると、麺に絡んだスープと共にガーリックの香りとペッパーの刺激がガツンと口の中に届きます。





ごろっと入った謎肉と甘みのあるコーンも、ガーリックペッパーライスらしさを高めてくれました。





「カップヌードル 謎肉ガーリックペッパー ビッグ」の希望小売価格は税別271円で、2025年11月17日(月)から全国の小売店などで購入可能。記事作成時点ではAmazon.co.jpでも予約注文が可能で、価格は12個セットで税込3158円(1個あたり税込263円)でした。



Amazon.co.jp: カップヌードル 謎肉ガーリックペッパー ビッグ 99g ×12個 [日清食品 カップ麺 インスタント ラーメン 大盛り BIG] : 食品・飲料・お酒

