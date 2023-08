トマトやガーリックで魚介のうまみが際立つイタリアン風味な「カップヌードル イタリアンシーフード ビッグ」を食べてみた

・関連記事

ペヤングヌードルのボリュームが3.5倍になった「ペヤングヌードル50周年限定品」試食レビュー - GIGAZINE



食欲そそるCoCo壱番屋のカレーが焼きそばになった「CoCo壱番屋監修 スパイスの刺激 辛旨カレー焼そば」などコラボ麺2種を食べてみた - GIGAZINE



お湯を使わずそのまま食べる「0秒チキンラーメン」にカレー味が誕生、カレーが色濃く香る「0秒チキンラーメン カレー味」を食べてみた - GIGAZINE



鶏とだしのうまみを刻みショウガが際立たせる「旨だしとりそぼろ丼」などすき家の夏の新作丼を食べてみた - GIGAZINE



煮干しのうまみがギュッと詰まった「まる旨 青森煮干ラーメン」とたっぷりの野菜が入った和風だしの「まる旨 愛媛和風ちゃんぽん」を食べてみた - GIGAZINE

2023年08月08日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.