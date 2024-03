あのサントリーの緑茶「伊右衛門」が20年の味わいを大幅リニューアル、一体何が変わったのか？

・関連記事

5種の果汁と緑茶を合わせた「伊右衛門 香る、果実」はフルーツの香りが華やかだが緑茶の存在感はほぼ皆無 - GIGAZINE



「サントリー 伊右衛門プラス コレステロール対策」はさっぱりした味わいと緑茶の香ばしさを両立している - GIGAZINE



緑茶のうまみが濃厚でじっくり味わいたくなる「キリン 生茶 リッチ」試飲レビュー、通常の生茶と飲み比べて違いがわかるのか? - GIGAZINE



緑茶でありながらまるで中国茶のような華やかな香りを実現した微発酵茶葉使用の新ブランド「アサヒ 颯」試飲レビュー - GIGAZINE



お湯を注ぐだけで香り高いスタバのコーヒーが楽しめる「スターバックス カフェ モーメント スティックブラック アソート」を飲んでみた - GIGAZINE





2024年03月12日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.