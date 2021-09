Amazonは検索結果にスポンサー商品を「表示しすぎ」という指摘

Amazonで商品を購入しようと検索すると、検索結果に通常の商品と並んで「スポンサー」というタグが付けられた広告商品が表示されることがあります。海外メディアのCNBCは、これらの広告商品の表示数が以前に比べて2倍に増えており、それによってAmazonは多額の収益を生み出していると指摘しています。 Amazon piles ads into search results as big brands pay for placement https://www.cnbc.com/2021/09/19/amazon-piles-ads-into-search-results-as-big-brands-pay-for-placement.html

・関連記事

Amazonの検索結果は「広告であふれているが実際の売上も大きい」ことが判明、その理由とは? - GIGAZINE



Amazonの2021年第2四半期売上は市場予想を下回り成長も鈍化、ただしAWSと広告事業は好調 - GIGAZINE



Amazonはサイト上の広告スペースのライバル企業による購入を制限している - GIGAZINE



世界全体の広告の46%を上位5社が売り上げていることが判明 - GIGAZINE

2021年09月21日 12時54分00秒 in Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.