2026年02月02日 19時00分 AI

OpenAIはChatGPTの広告掲出をさっそくテストするべくアプリをアップデートしている



AI企業のOpenAIは、2026年1月にチャットAIのChatGPT内で広告を表示するテストを開始すると発表しました。このChatGPT内に表示される広告はすでに一部ユーザー向けに表示されはじめていることが明らかになっています。



OpenAI says you can trust ChatGPT answers, as it kicks off ads rollout preparation

https://www.bleepingcomputer.com/news/artificial-intelligence/openai-says-you-can-trust-chatgpt-answers-as-it-kicks-off-ads-rollout-preparation/



OpenAI prepares ads for a broader rollout on ChatGPT

https://www.testingcatalog.com/openai-prepares-ads-for-a-broader-rollout-on-chatgpt/



OpenAIは2026年1月16日に、アメリカの無料版およびChatGPT Goを利用する18歳以上のユーザー向けに広告のテスト表示を開始すると発表しました。広告は無料版および最も安価な有料プランであるChatGPT Goユーザーにのみ表示され、ChatGPT Plus、ChatGPT Pro、法人版ChatGPT Business、ChatGPT Enterpriseといった上位アカウントユーザーには表示されません。ChatGPTの広告では、会話内容に関連するスポンサー付き商品やサービスがある場合、回答下部に広告としてそれを表示します。広告は回答とはっきりと区別される形で明確に表示され、なぜその広告が表示されているのかをユーザーが確認したり、任意の広告を非表示にして理由を伝えたりすることも可能となります。また、将来的には広告を見ながら、購入を判断するために必要な質問をその場で直接できるようになる可能性も示唆されました。



OpenAIが月額1500円のより安価な有料プラン「ChatGPT Go」を正式に提供開始、広告を表示するテストもスタート - GIGAZINE





ChatGPTの広告について、OpenAIは「最低契約金額は20万ドル(約3000万円)」と説明していましたが、広告系メディアのAdweekは「広告主が20万ドルより安い金額を提案された」と報じており、20万ドル未満での広告掲出も可能となる見込みであることが明らかになっています。



ChatGPT広告の最低契約金額は20万ドルだがそれ以下の提示もありか - GIGAZINE





このChatGPT初の広告が、早速一部ユーザーのアカウントで掲出されはじめていることが明らかになりました。



ChatGPT初の広告に関するアップデートは、Android版のChatGPTアプリ(バージョン1.2026.027)のパブリックベータ版で見つかったとAIPRMのリードエンジニアであるTibor Blaho氏が報告しています。その後、ウェブ版のChatGPTでも同様のアップデートが見つかったそうです。



Blaho氏によると、ChatGPTの広告では「広告がChatGPTの回答に影響を与えないこと」および「チャットがプライベートなまま保たれること」が強調されています。また、表示または操作(開く、クリック、隠す)した広告の詳細を含む広告履歴が存在しており、いつでもチェックすることが可能です。広告を操作するにつれ、ユーザーの興味関心が保存され、この情報は将来の広告パーソナライズに使用されることとなります。このパーソナライズド広告については、ユーザーが自由にオンオフ可能。また、広告主がユーザーの個人情報やChatGPTとの会話をチェックすることはありません。パーソナライズド広告を無効にすると、広告はChatGPTとの会話内容に基づいて表示されますが、関連性は有効時よりも低くなる可能性があります。加えて、広告履歴とパーソナライズド広告向けのユーザーの興味関心データを永久に削除するオプションも用意される予定です。



The new public beta version of the ChatGPT app for Android (1.2026.027) includes more preparations for ads, ahead of the announced testing phase starting in the coming weeks for adult users on the ChatGPT Free and Go plans in the US



Here are some of the new references found in… pic.twitter.com/Amr8fAOBPE — Tibor Blaho (@btibor91) 2026年1月29日



Blaho氏は広告表示についてユーザーに通知する画面のスクリーンショットも投稿しています。最初に説明されるのは「広告がChatGPTの回答に影響を与えないこと」について。





続いて、ユーザーのデータのプライバシーが保たれることが強調されており、広告主がユーザーの個人情報やChatGPTとの会話をチェックすることはないと表記されています。





ユーザーの興味関心を把握し、パーソナライズド広告が表示される旨についての説明。





広告の透明性とコントロールについて。





広告は以下のようにChatGPTとのやり取りとは別個の「Sponsored」ブロックに表示されます。「Sponsored」ブロックは隠したり、詳細を表示したり、ChatGPTに質問したり、レポートしたりすることが可能。





表示される広告に関する情報を表示する「この広告について」パネル。





これに加えて、OpenAIはChatGPTの設定に「Ads controls(広告コントロール)」という項目を追加しています。





なお、OpenAIはChatGPTの広告について「私たちの使命は、汎用人工知能(AGI)が全人類に利益をもたらすようにすることです。私たちの広告活動は常にこの使命をサポートし、AIをよりアクセスしやすいものにするためのものです」と説明しています。

