プライバシー優先の検索エンジン「Brave Search」に検索広告追加、ユーザー追跡なしで便利さ重視設計

ウェブブラウザの「 Brave 」は、Google検索に代わるプライベート性・独立性・透明性を重視した検索エンジン「 Brave Search 」を提供しています。このBrave Searchに、プライバシーを保護しながらも広告を表示する機能が新たに追加されました。 Brave debuts privacy-preserving ads in its search engine | Brave Browser https://brave.com/private-search-ads/ 他の検索エンジンと同様に、Brave Searchの広告は明確にラベル付けされ、検索結果ページに統合されることとなります。ただし、Brave Search広告はユーザーのデータと匿名性を保護し、大企業にはない透明性を維持するとBraveは説明しています。 実際にどのように広告が表示されるのかを示した事例が以下の画像。Brave Searchで「VPN」と検索した際の検索結果ページ最上部に、VPNの広告が表示されているのがわかります。

2022年12月02日 20時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by logu_ii

