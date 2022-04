Brave製検索エンジンの検索結果上部にネット掲示板の投稿が表示されるように、Google検索が死んだので生身の人間の声を重視

BraveはBrave Searchの開発初期からGoogleによる個人情報収集や追跡型広告を問題視していました。Google検索に対する懸念はBrave以外のテクノロジー関係者も指摘しており、2022年2月には「Google Search Is Dying(Google検索は死んでいる)」と題したブログ投稿が 大きな話題 を呼びました。 Braveは上記のブログ投稿で指摘されていた「Google検索では検索エンジン最適化(SEO)を施したウェブサイトばかりが表示されるため、多くのユーザーは検索ワードに『reddit』(英語圏で人気のネット掲示板)という単語を追加して検索している」という問題点を改めて取り上げ、「ユーザーが望む生身の人間による回答」を重視するべく検索結果の上部にネット掲示板の投稿を表示する機能「Discussions」を開発したと述べています。 「Discussions」は日本でも利用可能だったので、実際に使ってみました。まず Brave Searchのトップページ にアクセスして、任意のワードで検索します。今回は「how to use Brave(Braveの使い方を教えて)」という文章で検索してみました。

2022年04月21日 10時45分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

