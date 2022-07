2022年07月20日 06時00分 ネットサービス

ブラウザの「URLのトラッキング用パラメーターを削除する機能」に対抗してFacebookがリンクを暗号化しているという主張



ウェブサイトのURLにはユーザーの情報を追跡するためのパラメーターが付与されていることがありますが、これを自動で削除するウェブ拡張機能は多くあり、ウェブブラウザのFirefoxも2022年6月28日に公式にパラメーターを自動で削除する機能を追加しています。Facebookがこうした機能に対抗するため、パラメーターを暗号化し始めていると伝えられています。



Ask HN: What is with the new URLs on facebook.com? | Hacker News

https://news.ycombinator.com/item?id=32117489



Facebookの投稿や広告のURL末尾には「?fbclid」から始まる文字の羅列が追加されることがあり、これが情報を追跡するクエリパラメーターの役割を果たしていました。



しかし、記事作成時点で「?fbclid」から始まっていたパラメーターが消え、投稿の固有のURLと一緒になって「pfbid」から始まる文字列となっています。例えばGIGAZINEのある記事の投稿は「https://www.facebook.com/GIGAZINE/posts/pfbid02kYMcM2ExtiZ1aAxtrrDTGkUmvC3s3Y8fEUtbHkp2KHZ3HWrcTtbXUhx9y8pq8kZUl」といった感じ。





ユーザーによって「pfbid」から始まる文字列が異なる場合があることが確認されており、ソーシャルサイトのHacker Newsでは「エンコードされた情報を含むように見えるURLの使用をFacebookが開始した」とする趣旨のスレッドが立てられ、議論が交わされています。「EU一般データ保護規則(GDPR)に違反するのでは?」という声や、一方で「URL形式を変更しただけなのでは?」という意見も見られます。