2022年08月26日 16時00分 レビュー

無料の「DuckDuckGoメールプロテクション」が誰でも利用可能に



2022年8月25日に、DuckDuckGoが開発している広告トラッカーを削除するメール保護機能「DuckDuckGoメールプロテクション(DuckDuckGo Email Protection)」のベータ版が、スマートフォンアプリやブラウザの拡張機能で利用可能になりました。



DuckDuckGo Email | Email Protection Requires DuckDuckGo

https://duckduckgo.com/email/



Protect Your Inbox: DuckDuckGo Email Protection Beta Now Open to All!

https://spreadprivacy.com/protect-your-inbox-with-duckduckgo-email-protection/



DuckDuckGoは2021年に、メールサービスを切り替えることなくメールのプライバシーを保護できる機能を発表しました。この機能を利用することで、Gmailなどのメールアドレスにメールが届く前にトラッカーを除去できるようになります。サービスの詳細については、以下の記事で詳しく解説しています。



「DuckDuckGoメールプロテクション」は1年以上にわたりプライベートベータ版でしたが、今回の発表によりAndroidおよびiOSのDuckDuckGoアプリ、Firefox・ChromeとBrave・Edgeの拡張機能、macOS向けブラウザのDuckDuckGo for Mac向けに一般公開されました。



◆登録方法

さっそく使ってみます。今回はPC版のChromeに追加するべく、拡張機能の配布ページにアクセスして「Chromeに追加」をクリックします。





「拡張機能を追加」をクリック。





これで導入完了です。アドレスバーの横にアイコンが見当たらない場合は、拡張機能ボタンをクリックすると見つけることができます。





導入後にメールプロテクションの提供ページにアクセスすると以下のように表示されるので、「Get Started」をクリックします。





メールプロテクションの概要が説明されています。「Next」をクリック。





プライバシーの取り扱いやサービスの利用規約について書かれています。「Next」をクリックします。





「@duck.com」の個人用メールアドレスを作るためのユーザー名と、転送先のメールアドレスを入力して「Continue」をクリックします。





入力内容が正しいか確認されるので、「This is correct」をクリック。





完了しました。





◆使い方

メールプロテクションの使い方は大きく分けて2つ。1つ目は各種ウェブサイトへのメールアドレス入力時に、上記の手順で作成した個人用アドレスを使う方法です。





個人用アドレスを使用すると、登録時に入力した転送先のメールアドレスに転送されます。このメールからはトラッカーが除去されているほか、どのようなトラッカーがあったのかのレポートも見ることができます。





2つ目の使い方として、DuckDuckGoがランダムに生成した一意のアドレスを使う方法があります。





ランダムな文字列のメールアドレスを使えば、個人用アドレスを知られる心配がありません。また、レポートからはメールアドレスの無効化もできます。





無効化するには、このボタンをクリックすればOKです。また、無効化した後で復活させることも可能です。