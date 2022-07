スマホやPCのパフォーマンスを低下させる「DRAM」の熱問題を解決するための突破口とは？

・関連記事

SSDの性能を比較する上で考慮すべき3つのポイント - GIGAZINE



Intelは爆速・大容量の次世代不揮発性メモリ技術「3D XPoint DIMM」メモリの市場投入に向けた動きを進めている - GIGAZINE



M1チップを搭載したMacでメモリの大量消費によるフリーズの頻発が報告される - GIGAZINE



ハードウェアの発展を阻害しているのは「マザーボード」だという指摘、マザーボードに代わる次世代技術とは? - GIGAZINE



「構成原子数のわずかな誤差」が同じプロセッサの性能に違いをもたらす可能性があるとの指摘 - GIGAZINE



MacBook Proの熱問題を解決してパフォーマンスを上げる方法 - GIGAZINE



CPUを鉄板代わりに北海道産黒毛和牛を焼き肉にしてしまう猛者が現れる - GIGAZINE



CPUから発する高熱でポテトを揚げる - GIGAZINE



2022年07月20日 07時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.