なぜMozillaはFacebookの「研究目的のデータ収集がユーザーのプライバシーを危険にさらしている」という主張に反論しているのか?



Facebookに表示される広告はユーザーの意志決定を左右し、時には政治や社会にも大きな影響を及ぼすことから、ニューヨーク大学の研究チームは「Ad Observer」というツールを使ってFacebookから広告情報を収集し、「誰にどのような広告が表示されているのか?」を調査しています。しかし、2021年8月3日付けでFacebookはこの調査においてユーザーのプライバシーが危険にさらされたとして、研究者のアカウントを無効にしました。これに対し、Firefoxの開発元であるMozillaが「なぜAd Observerに関するFacebookの主張は間違っているのか」と題する記事を公開しています。



Ad Observer

https://blog.mozilla.org/en/mozilla/news/why-facebooks-claims-about-the-ad-observer-are-wrong/



Facebookには偽情報・誤情報が多く出回っており、暴動や差別を助長していると指摘されているほか、2016年の大統領選では政治的に利用されたという問題が指摘されています。



しかし、Facebookはこれまで「誰にどのような広告を表示しているのか」という情報を公開してきませんでした。そこで、ニューヨーク大学の研究チームは2020年に「Ad Observer」というツールをChrome拡張機能とFirefoxアドオンとして作成。Ad ObserverをインストールしたブラウザはFacebook上に表示される広告情報を研究チームに送信する仕組みになっており、ボランティアに協力してもらうことで、Facebook上の広告情報についての分析を試みました。



Ad Observer

Ad Observer





ところが2021年8月3日付けで、Facebookはこのプロジェクトが「不正な方法でFacebookのデータにアクセスしている」として、研究チームに関連するFacebookアカウントなどを無効化したと発表しました。Facebookは、Ad Observerが検出を回避してユーザー名・広告・ユーザープロファイルへのリンク・特定の広告が表示された理由などのデータを収集していたと主張しています。



これに対してFirefoxの開発元であるMozillaが「なぜAd Observerに関するFacebookの主張は間違っているのか」と題する記事を公開しました。



Mozillaはユーザーに対してAd Observerの利用を推奨していますが、推奨を行う前にはコードレビューを行うと共に「ユーザーが内容を理解して同意するようになっているか」という流れをチェックしたとのこと。データを第三者に渡す際には「データを渡す相手が信頼できる組織か」「どのようなデータが収集されるか」「収集したデータで何が行われるか」が重要になるため、Mozillaはこの3点を重視してAd Observerを評価。Ad Observerの研究チームにフィードバックを送ったところ、研究チームはすぐにコードを変更し、ユーザーのプライバシーに配慮していたとMozillaは述べています。





Mozillaによると、Ad Observerは広告・ターゲティングのパラメーター・広告に関連するメタデータを収集していますが、ユーザーの投稿や友人の情報を収集しておらず、サーバー上でユーザーのプロファイルをコンパイルしていません。またAd Observerはユーザーの属性情報の収集をデフォルトではオフにしており、ユーザーが「My Archive」というタブから収集データを確認し、収集して問題ないものについてはオプトインできるようにしています。また、Ad ObserverはオープンソースでありGitHub上でコードを公開しているため、上記の内容については誰でも確認可能です。



これらを総合して、Mozillaは「Ad Observerのユーザーはプライバシーを犠牲にすることなくこの重要な研究に参加することができる」と結論付けています。



Facebookはプラットフォーム上でデータを収集してユーザーを危険にさらすサードパーティーを取り締まっていく必要がありますが、Ad Observerにそのポリシーを適用するのは逆効果だとMozillaは述べました。



一方で、オンラインコミュニティのHacker Newsでは「いずれの組織の投稿も正しいのですが、言葉の意味が異なることは注目に値します。Facebookは広告主を『ユーザー』と定義していて、Mozillaの投稿は広告主をユーザーではなく顧客と考えており、その他のユーザーについて述べています」と指摘されています。



