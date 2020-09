Facebook上のヘイトスピーチがエチオピアで大虐殺を招きつつある

by Book Catalog



生涯を通してオロモ人の権利擁護を歌い続けた歌手のハチャル・フンデッサ氏が暗殺されたことを受けて、エチオピアでは民族的対立が激化しています。Facebook上にはデモや暴動、差別を助長する投稿が多数書き込まれており、Facebookは「大虐殺を招いている」と非難されています。



Hate Speech on Facebook Is Pushing Ethiopia Dangerously Close to a Genocide

https://www.vice.com/en_us/article/xg897a/hate-speech-on-facebook-is-pushing-ethiopia-dangerously-close-to-a-genocide



オロモ人はエチオピアの総人口の40%を占める最大の民族です。しかし、エチオピアにおける支配民族はエチオピア帝国を建国したアムハラ人か、エチオピア革命において軍事政権打倒を主導したティグレ人であり、オロモ人は最大民族ながらも迫害され続けてきました。



こうしたオロモ人の現況を歌で打破するという活動を続けてきたのがハチャル・フンデッサ氏です。フンデッサ氏は抗議活動への参加を理由に投獄されましたが、獄中で作詞作曲を行いファーストアルバム「Sanyii Mootii」をリリース。セカンドアルバム「Waa'ee Keenyaa」では、Amazon Musicのアフリカ音楽カテゴリで1位を獲得し、エチオピアを代表するミュージシャンとしての地位を確立し、その後もオロモ人の団結を促し抑圧に抵抗する曲を発表し続けました。



Haacaaluu Hundeessaa - Sanyii Mootii (Ethiopian Music) - YouTube





「芸術は政治的圧力を受けるべきではない」と主張し続けたフンデッサ氏に対して、「フンデッサはオロモ人初の首相であるアビィ・アハメドが推し進める『他民族との融和』に賛同しており、オロモ人のルーツを放棄している」という非難キャンペーンがFacebook上に登場。フンデッサ氏に対するオロモ民族主義者からの非難の声が強まりました。



そして2020年6月29日、フンデッサ氏がエチオピアの首都アディスアベバで運転中に暗殺されるという事件が発生。逮捕された男は、オロモ人の過激派団体「オロモ解放戦線」に所属する暗殺者で、「フンデッサの死はオロモ人にとって利益となる」と語りました。



この事件がエチオピア全土を揺るがす中、エチオピア政府は「インターネットの遮断」を行いました。エチオピア政府は2019年のクーデター未遂事件などの国内の緊張が高まった際にはインターネットを遮断するという措置を講じてきました。フンデッサ氏の暗殺事件の際には、フンデッサ氏の死の翌日の2020年6月30日午前9時から2020年7月23日の朝方までのおよそ23日間、エチオピアのインターネットの大部分が遮断されました。



Welcome back #Ethiopia! Real-time network data show much of the country and cellular network now back online ????



We've clocked the internet shutdown at 23 whole days (552 hours) of nation-scale impact and monitoring continues ⏱



However…



????https://t.co/y5ATw7JHAh pic.twitter.com/mb8kSWfaQP