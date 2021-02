クーデター勃発のミャンマーでインターネットが一時遮断される、バイデン大統領は制裁に言及

インターネット上の言論の自由などを監視する団体である NetBlocks が、2021年2月1日に勃発したミャンマー国軍によるクーデターの影響により、同国でインターネット接続が一時遮断されたと報じています。 Internet disrupted in Myanmar amid apparent military uprising - NetBlocks https://netblocks.org/reports/internet-disrupted-in-myanmar-amid-apparent-military-uprising-JBZrmlB6 Amid military coup, Myanmar's internet is partially blacked out - CyberScoop https://www.cyberscoop.com/myanmar-burma-miliary-coup-internet/ NetBlocksは2月1日に、「ミャンマーで軍事的な蜂起が発生し市民の指導者が拘束されたとの報道がある中、インターネットにも異常が発生しています。リアルタイムのネットワークデータの監視により、ミャンマーでは現地時間の3時ごろから全国的な接続性が通常レベルの75%に低下したことが分かりました」とTwitterで報じました。

2021年02月02日 14時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1l_ks

